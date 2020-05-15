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MLB／冒染疫風險打球還減薪 前塞揚史奈爾說不

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒投手史奈爾。 路透
光芒投手史奈爾。 路透

大聯盟雖然有望開打，但球團打算大幅縮減球員薪資，用今年收益的一半來支付全體球員薪水，2018年美聯塞揚、光芒王牌投手史奈爾（Blake Snell）跳出來喊「不」，他認為在可能感染新冠肺炎的高風險下打球，還要承擔收入減低的損失，「完全不值得。」

史奈爾在個人的Twitch頻道上說：「你要了解，減薪對我來說是不可能的，（染疫）風險高到超過天花板，短球季、少收入？才不，我要拿到應有的錢，除非拿到自己那份，不然我不會打球的，這是我的觀點，有人不這麼想，但風險真得太高，我賺得卻太少」

大聯盟球團在14日提出的新球季開打計畫中，包括以對半分潤的方式支付薪資，根據ESPN報導，球員工會預計會拒絕計畫中的這個項目，主張勞資雙方在3月時就已同意，縮水球季會按比例方式支付球員薪資。

不過史奈爾似乎連按比例支付都不同意，「老兄，我是在冒生命的危險，這可不能不當一回事，如果我要打球，我就要拿到簽約時說好的薪水，不該因為球季砍半，我的薪水也砍半。」如果今年球季正常開打，史奈爾的年薪會是700萬美元。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）不願對史奈爾的看法表示意見，但也強調醫療層面的重要性，「我想我們都有言論自由，但我能保證，健康安全絕對是所有人的優先考量。」

史奈爾隨後也對媒體表示，他在網路上的談話本意並非為了錢，而是強調新冠肺炎的風險，也可能對身體產生長期的不良影響，他更傾向於跳過這個球季，尤其在聽到球團打算大幅砍薪之後。

光芒 大聯盟

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