MLB／馬林魚員工哭哭 近百人6月起放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊全美棒球產業，跟進光芒的腳步，馬林魚也宣布旗下40%的棒球相關部門員工將放無薪假，估計影響90到100人。

從疫情在全美蔓延以來，馬林魚因球季開打不了，已經一連祭出多招縮源節流，包括CEO基特（Derek Jeter）不領本季500萬美元年薪、球團高層減薪，現在再確定基層員工的生計也受影響；馬林魚宣布，棒球相關部門的40%員工將從6月起放無薪假，球團將繼續支付健康福利直到10月底。

光芒已在4月底開第一槍，多位全職員工被放無薪假，印地安人則是先從兼職員工下手，全職員工的薪水支付擔保暫到6月底。

費城人是第一支保證支付全職員工薪水到10月底的球隊，老虎和洛磯同樣向員工保證，不會在疫情期間斷糧，將持續支付員工薪水。