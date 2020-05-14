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MLB／退役球星籲共體時艱 道奇伍德：愚蠢

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊投手伍德。 路透
道奇隊投手伍德。 路透

洋基前球星塔薛爾拉（Mark Teixeira）呼籲球員共體時艱，在薪水上讓步，協助球季順利開打，言論一出引發諸多反彈，道奇投手伍德（Alex Wood）就批評這位前輩，「這樣的言論是多麼愚蠢。」

塔薛爾拉在接受ESPN訪問時表達，若球員拒絕提案，球季打不成，那一毛錢都領不到，並稱若換成他自己，「我寧願少賺一點，也想打球帶給人們希望，而非什麼都不做虛度一整年。」

散播希望散播愛的言論，並未獲得球員支持，伍德在推特上回應塔薛爾拉的言論，「我不想只因為一句話去評斷我不認識的人，但天啊，這言論是多麼的愚蠢。」

伊利諾州長普利茲克（J.B. Pritzker）昨天也表示，美國民眾需要棒球比賽，讓生活回到日常，「此刻有很多人都做出犧牲，但球員還在爭取這些非常、非常高的薪資，這很令人失望。」他在今天為自己的言論致歉，並強調絕對支持球員捍衛自己的權利。

普利茲克表示，「我想再談一下昨天所說的關於球員的部分，讓外界感覺球員不該去爭取、保護自己的健康與安全，我希望能夠道歉，我絕對支持球員去爭取自己的權利，我應該表達得更清楚一點。」

國民 道奇

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