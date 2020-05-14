MLB／若楚奧特打韓職 ESPN：3成33打擊率、40轟

南韓職棒在大聯盟停擺期間躍上美國ESPN頻道，也掀起專家、球迷論戰各國職棒水平；ESPN奇想，若將大聯盟頭號球星楚奧特（Mike Trout）放到韓職，會繳出怎樣的成績？

報導指出，想要一探究竟韓職的強度，會比中華職棒更加容易，因為有不少球員在大聯盟與韓職皆有留下出賽成績，累積足夠樣本數，也不乏在韓職打出名堂後拚回大聯盟的案例，且成績比「旅韓」前更出色，像是譚姆斯（Eric Thames）和米克拉斯（Miles Mikolas）。

ESPN透過棒球預測系統ZiPS分析，若將楚奧特放到韓職會繳出怎樣的數據，結果顯示2020年將打出3成33打擊率、40轟、113分打點，直到2024年都是單季30轟起跳，在韓職絕對屬宰制級的成績。

楚奧特去年憑藉2成91打擊率、45轟、104分打點，取得美聯MVP，比較令人意外的是，楚奧特在韓職的打擊率上揚幅度顯著，還遠高於長程砲火的展現。

報導中分析，這是因為韓職在2019年更換比賽用球，下修彈性係數，也直接反映在全壘打產量上，從2018年的整季1756轟銳減為1014轟，朴炳鎬以33轟收下全壘打王，對比他自己曾在2014和2015年都敲出50轟以上，有相當大的落差。

文中也同時模擬如果現在的韓職仍使用「彈球」，楚奧特將繳出何等成績？結果相當「狂」，楚奧特將在2020年敲出61轟，打破由李承燁保持的單季最多56轟紀錄，接下來幾年的預測數字也有58、56、53轟。