MLB／與前東家合約不受疫情影響 陳偉殷本季薪水照領

大聯盟能否在7月開打，現在可能卡在薪資發放問題能否獲得解答，但有一票人不須擔憂本季收入，已被釋出、但今年薪水仍由原球隊支付的球員，將照合約領到全薪，而這也包括台灣左投陳偉殷。

The Athletic記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，3月針對縮水賽季所進行的協商中，已經確認這些合約未走完就遭釋出的球員，依然能在今年球季領到全薪。

報導中引述消息人士說法指出，「若雙方達成協議，同意在新冠肺炎疫情前遭釋出的球員也須減薪，那領到的錢就可能減少，但這幾乎不可能發生。」若無意外，這批球員仍將領到全薪。

這將使得本季最高薪球員不是天使楚奧特（Mike Trout），也非洋基柯爾（Gerrit Cole），而是無論如何都將從遊騎兵口袋裡領走2400萬美元的費爾德（Prince Fielder），他前一次在大聯盟出賽已是2016年。

艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）今年年薪為2600萬美元，是這批遭釋出球員中的最高薪者，但他在去年底就遭洋基以「進行未經同意的醫療行為」，申請止付薪水，能否領到錢還是未知數。

除此之外，馬林魚去年在合約未走完情況下，就宣布與陳偉殷分道揚鑣，本季還欠他2200萬美元，藍鳥還有今年與明年共1800萬美元要付給土洛威斯基（Troy Tulowitzki），都在這波疫情下仍保全荷包。