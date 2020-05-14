MLB／轟對分營收可笑 鮑爾：不如讓我來行銷比賽

大聯盟端出新賽季提案，希望球員接受球團以本季一半營收發放薪水，遭球員大舉反彈，向來發言就是「大砲型」的紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）直言，「要我相信曼弗瑞（Rob Manfred，大聯盟主席）會去行銷比賽，讓我們多賺點錢，我才不幹！不如讓我來推銷比賽吧，那我們都會賺大錢。」

因新冠肺炎疫情停擺中的大聯盟，爭取在7月點燃賽季，本周與球員工會展開交火，薪資問題顯然將是雙方最難取得平衡的一點。

儘管雙方已在3月針對按場次比例支薪達成共識，若球季只打81場就領半薪，但現在資方態度轉變，以閉門比賽沒有票房收入為由，希望保留一半營收，僅以剩下的一半發放球員薪水。

鮑爾今天在Youtube釋出影片，他與經紀人露達（Rachel Luba）對談，批評這項提案，「我們已經同意大約50%的減薪了，現在他們還要求我們再多減一些。」鮑爾說：「對分營收從未在棒壇出現過，沒有經過團體協商，我不可能支持這項提案。」

鮑爾更將矛頭指向曼弗瑞，不相信他行銷比賽的功力，能幫助球團與球員都多賺點錢，「不如讓我來行銷比賽吧，那我們都能賺大錢。」

這已非鮑爾第一次槓上曼弗瑞，先前大聯盟提出季後賽擴增14隊時，鮑爾就以「笑話」砲轟曼弗瑞，而他隨後更親自找上曼弗瑞，與他交流想法，儘管當時對談愉快，但這回再遇歧異，鮑爾並未稍減火力，再次砲轟對分營收的提案，「整個計畫都很可笑。」