大聯盟回到美國人的日常 還是得看疫情三分面

美國是目前深受新冠病毒影響最大重災區，根據統計，美國因病毒死亡人數早已突破8萬人，確診人數更是超過百萬。就在美國各州郡下令緊急封城兩個月期間，所有體育與娛樂節目頓時停擺，至少在近代中，美國從來沒有那麼委屈過。只因目前一切都是以防疫為優先考量，身為高風險群聚的職棒，還是得先等等。

兩個月前，堪薩斯市長盧卡斯(Quinton Lucas)率先發布緊急封城令，導致原本進行如火如荼的美國大學籃球聯賽(NCAA)被硬生生打斷。然而在經過了兩個月封城後，盧卡斯與其他多位州長與市長們竟然搖身一變成為促進重啟體育賽事的急先鋒。

他們的聲音，大聯盟聽到了。

會長曼菲德向大聯盟球員工會提出了因應疫情的折衷辦法，要把這個國民消遣再度帶回美國人的生活。 美聯社

與盧卡斯一樣，大聯盟為了不讓自己長久以來所經營的市場與招牌，被由山寨版美職之稱的KBO所搶去。理事長曼菲德(Rob Manfred)立馬得到了球隊老闆授意，向大聯盟球員工會提出了因應疫情的折衷辦法，就是為了不讓韓職專美於前，當務之急就是要把國民消遣(American Pastime)再度帶回美國人的生活。

減少大量季賽場次、新的分區、新的規則與新的季後賽制，再加上無人進場的防疫方式，2020的球季，美國球迷所將體驗的American Pastime肯定與以往有所不同。雖開季時的7月份正值盛夏，氣溫極高，但是只要疫情無法平緩，球迷勢必要透過螢光幕才能夠享受比賽。可是就算球隊老闆與球員工會願意開賽，這擁有百年歷史的American Pastime能否就此絕地重生？這一切還需病毒賞光才可得逞。

雖然喊著防疫第一，球賽卻要開打。最後就算沒有球迷入場朝聖，但是比賽一旦開打還是有中疫的風險。問題是，大聯盟與各州與市政府願意冒多大的風險，把棒球回到球迷的生活中。在美國，棒球所代表的精神價值與象徵性可能是超越其他所有運動，畢竟這百年運動曾帶領著美國人度過各種世上所發生的重大歷史事件。而這次新冠病毒的來襲，棒球絕對會是美國人最佳精神寄託，至少許多政治人物會有這樣思維。

在美國，棒球所代表的精神價值與象徵性可能是超越其他所有運動。 美聯社

參議院多數黨領袖麥克康尼爾(Mitch McConnell)就成致電曼菲德表達美國需要棒球，來提振因病毒所重挫的元氣。而總統川普(Donald Trump)也曾多次表示想要讓體育賽事回歸的心願。可是按照美國的分級制度，讓棒球回歸的權力最終則是落到各地州、郡、市政府手上。而且，不要忘記，大聯盟其中一支隊伍的主場是在另一個國家內。

加拿大與美國邊境至今仍是封鎖，雖兩國邊境解封日期將近，但加國人民對於開放美加邊境仍是戒慎恐懼。如果美國疫情依舊無法控制，那麼加拿大勢必將繼續關閉國門，如此一來，大聯盟又必須有新的因應方案。

大聯盟賽一切都還是要得看病毒是否願意給面子。 美聯社

病毒不分國界，只要找到宿體就能夠繁衍。可是大聯盟不一樣，雖早已全球化，但是只要不是在這30座球場裡開打，少了任何一支球隊，最終出爐的比賽結果終究不正宗。過去海外試合，不過是吸引外資上鈎的一齣戲。不管如何，世界大賽冠軍仍是要正港的在美國本土出世，這乃是自傲的美國人根深蒂固觀念，過去如此，未來亦然。可是這一切都還是要得看病毒是否願意給面子，好讓大聯盟繼續經營這American Pastime的絕對話語權。