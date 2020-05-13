MLB／好市多網站販售貝比魯斯簽名球 免運不可退

什麼都賣的美國零售巨擘好市多又有新創舉，線上購物網頁出現大聯盟傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）的簽名球，開價2萬9999.99美元（約台幣90萬元），雖然免運費但標注不能退貨。

好市多在產品名稱寫著「貝比魯斯洋基隊簽名球」，圖片則顯示一顆舊棒球上有褪色的簽名，網頁上顯示是特別企劃且限時開賣，售價已含運費和包裝費，結帳後約10到15個工作天可送達，但寄貨地點不包含波多黎各、阿拉斯加和夏威夷，且僅此一顆的商品是無法退換貨。

網頁上強調，這是貝比魯斯的親筆簽名，獲得大聯盟認證，有雷射標籤和序號，由運動電商品牌Fanatics Authentic提供。

簽名球還沒賣出就有評價紀錄，一名民眾只給一顆星，並勾了不推薦此商品的選項，留言寫道，「爛死了，魯斯。」