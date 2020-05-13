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MLB／回多明尼加和A-Rod視訊 卡諾也看喬丹紀錄片
大都會老牌二壘手卡諾（Robinson Cano）因新賽季停擺回到多明尼加家中，今天他接受美媒電話聯訪，透露近期生活樣貌，除了每天持續運動外，也會找時間和前隊友A-Rod（Alex Rodriguez）等人線上群組聊天，還看了「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）。
37歲的卡諾為了維持體態，每天跑步或騎腳踏車至少兩小時，也會傳球、打擊訓練手感，他表示，每天都在等待總管或教頭來電通知上工，腿傷已經無虞，「停賽的確對我有幫助，我的腿現在很強壯，等不及回到場上打球。」
卡諾從水手轉到大都會的第一個賽季並不理想，因傷勢關係只打了107場比賽，2成56打擊率和39分打點皆創下生涯新低；由於正遭逢年齡帶來的退化危機，外界認為今年賽季縮水，對這位老將來說反而得利，「老實說，或許對，或許不對，我本來就是慢熱型的選手，現在我卻要一開季就準備好。」
等待球季開打的空檔，卡諾終於有時間和老朋友的敘舊聯絡，揪A-Rod、索利亞諾（Alfonso Soriano）和莫里納（Yadier Molina）上「Zoom」閒聊，「這是隔離在家的好事之一，終於有機會和球員朋友聊天，這種事通常無法在賽季中達成的。」
難得在多明尼加的卡諾也不忘回饋社區，將4000袋食物捐給有需要的鄰居並親自分送，「這是我所熱衷的事，盡我的能力去幫助他人，而且我喜歡自己動手，因為能在現場看到大家的微笑。」
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