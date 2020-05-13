MLB／疫情過後趕打壓縮賽季 洋基隊醫憂TJ手術潮

大聯盟力拚在新冠肺炎疫情餘波中開打，除了需對抗病毒外，可能還要有迎接受傷潮的準備，尤其是投手。洋基隊醫阿曼德（Christopher Ahmad）認為，一旦急欲開打而疏忽身體感受，大家等著看到手肘韌帶重建手術（Tommy John）的高峰期。

「我在TJ手術領域有20年了。」阿曼德說道，「過去這幾周我問自己，棒球在新冠肺炎後回歸，會不會造成TJ風潮，答案是有可能。」

在洋基擔任隊醫12年的阿曼德表示，根據他每年的研究，TJ手術的巔峰期通常在春天，原因是身體突然開機，便接受大量的高強度訓練，休賽季缺乏早期的生理準備，還沒有找回最佳的投球機制，伴隨手肘疼痛在打球，「許多球員在經過漫長的休賽季等待後，不願意承認手肘在痛，坦言季前準備不足，害怕會立刻接到關機通知。」

阿曼德點出，疫情過後球員認知不足的情況可能更嚴重，「重回比賽的熱情太過旺盛，球員這幾個月多渴望重拾棒球，正逐漸失去耐心，可能導致他們使出全力去投球。」

過往球員在季後還會想辦法動一動身子，但現在礙於禁足令，根本沒地方可以維持身體強度，貿然展開壓縮過後的賽季，後果恐怕超乎預期，阿曼德比喻，「一下子很快地重拾棒球，就像一輛車快速從你前方駛來，當前車時速76哩而且距離只有兩呎時，你沒有足夠的時間反應，在高速碰撞下，你的車子就毀了。」