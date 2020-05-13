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MLB／籲球員共體時艱 塔薛爾拉：就算賺幾分錢也要打
大聯盟正式提出復賽企劃書，希望球員共體時艱，同意球團以五成利潤分配薪水，結果引發勞方不滿，前洋基球星塔薛爾拉（Mark Teixeira）此時跳出來喊話挺資方，表示在這種急難時刻，就算只能賺到幾分錢，也該協助讓棒球回歸。
塔薛爾拉接受ESPN訪問時表示，球員現在不該和球團對立，就算少領一點薪水，也得顧全大局，讓棒球重新回到生活，「球員們須明白，如果他們拒絕這方案，導致產業關閉，那他們一毛錢都賺不到，是我的話，就算只賺幾分錢，也要帶給人們希望，有球打總比沒事做、賠掉生涯裡其中一年來得好。」
球團原先答應會按照賽季縮水比例支付球員薪水，如今卻以閉門比賽沒有門票收入為理由反悔，球員不能接受，然而退役的塔薛爾拉卻抱持相反意見，指出今年賽季若因為錢事報銷，就得背負再也無法找回球迷的風險。
塔薛爾拉指出，全球遭受新冠肺炎摧殘，現在世界上有很多人減薪、失業或死亡，前線醫護人員也冒著生命危險在工作，目前正是所謂的急難時刻，「所以我想鼓吹球員接受球團條件，就平分利潤吧，這沒什麼，如果真的去想一想，正常情況下球員也沒拿到整個賽季的五成盈利，所以如果我要是球員，雖然我不喜歡這主意，但為了打球我什麼都願意，答應吧。」
不過美媒也無法支持塔薛爾拉的論點，「Yahoo Sports」認為已經退休的塔薛爾拉這麼說，是要現役球員拿著被打折扣的薪水，還得冒著疫情打球，他自己卻沒有任何風險須承擔，立場並不公道。
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