MLB／復賽企劃書砍球員薪水 波拉斯籲工會不要簽

大聯盟和30支球團昨天遞交新賽季企劃書給球員工會，由於今年將只剩下82場閉門進行的例行賽，所以希望球員放棄薪水條件，改和球隊平分收益，對此超級經紀人波拉斯（Scott Boras）出面反對，表示他旗下的球員聽聞後都相當反彈。

波拉斯接受運動畫刊訪問時表示，他呼籲球員工會不要通過此次方案，重點並不在賽務細節，「我所代表的球員一致表示，他們和資方有所協議，願意犧牲30%至40%的薪水，友善地讓球季恢復，資方也說了他們能夠在閉門比賽下運作，所以才談判成功，從那之後也沒有新的協商。」

3月時球團老闆曾給出承諾，要是無法進行完整的賽季，球員薪水會按場次比例支付，例如162場例性賽只能打81場，就會給予五成薪水，球員也接受此提議，不會強迫球團完全給付合約中的價碼。

如今大聯盟提出的企劃書內容生變，老闆們只願分享五成盈利，而非如實參照合約，讓許多球員傳出不滿的聲音，球員工會主席克拉克（Tony Clark）也批評，大聯盟在全球健康危機中還想唯利是圖，工會內部人員也透露，分紅計畫註定胎死腹中。

更激怒球員的是，老闆們現在突然改口閉門比賽無法負擔支出，但明明擁有轉播權益金和贊助商的收入，何況大聯盟計畫擴編季後賽名額，更是提供球隊補足營收的大好契機。

大聯盟想拚7月初開打，光如何確保上千位球員和員工的健康安全就已是高難度，現在還有球團和球員的利益分配問題要吵，要如願復賽恐怕難上加難。