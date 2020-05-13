韓國職棒在美國搶版面 鋒頭更勝中華職棒

美國ESPN2體育電視台從5月初開始，以每周播六場比賽的方式，開播韓國KBO職棒，沒辦法，美國棒球迷太多、市場太大，沒得現場實況棒球看，必須為球迷找棒球癮的宣洩出口。台灣中華職棒明明先開打，為何只有社群媒體推特開播、而ESPN不買帳？很簡單，與其看1A至2A實力的比賽，不如多等一會兒，看看2A至3A程度的比賽，至少比較像一點…..至於台灣到底是1A？2A？或甚至3A？其實這不是那麼重要，只要打的棒球賽是乾淨的、是認真的，就算是低階1A也受球迷尊敬，這是一個像筆者曾經摯愛中華職棒，但最後卻受打黑球影響受過傷的人所僅能期待的。

過去一個多月，受新冠疫情的影響，不少棒球的體育新聞讓台灣球迷和美國球迷都為之瘋狂。「棒球美國」記者葛拉瑟（Kyle Glaser）的一段「台灣職棒只有小聯盟1A」推特文，讓積極想在國際出名的台灣職棒和球迷很受傷、很介意。再來，約一個月前美國職棒球退休的重砲手拉米瑞茲(Manny Ramirez)在美國對媒體說，他還有棒球夢想到台灣職棒再試試。這幾天被葛拉瑟筆中稱只有2A程度的韓職，在美國棒球界引起一陣小型的旋風，甚至讓美國棒球界深入討論韓職的文化。到底台灣的棒球程度與在國際間受人關心的程度又是如何？和韓職相對一下大概就可以知道了。

在疫情影響之下，中韓職棒在開打之初都擺出了「假球迷陣」來充當啦啦隊，引起美國球迷的興趣。 歐新社資料照片

先這麼說吧？中華職棒的確是這次受全球新冠疫情重傷後，全世界第一個開打的職棒聯盟，這一點我們必須要感到驕傲，但驕傲的不是台灣的棒球實力、也不是聯盟的優良管理，而是台灣整個疫情防衛戰的全民優良表現，中職先開打、甚至還採中英雙語轉播在精神的意義上大於實質的意義。對於國際間的主流媒體：紐約時報、英國衛報、美國NBC、ESPN來說，這都只是短篇且只有一兩天時效的即時新聞。

倒是韓職KBO過去一兩周在美國的電視上真的開播，攻佔了不少美國的棒球新聞版面，這反而是讓筆者這種台灣棒球迷羨慕的。在播放韓職的比賽時，轉播單位將韓國職棒的發展、目前和曾經在美職效力過的韓國球員和到韓職發展的大聯盟資歷球員做了很詳盡的介紹。

洋基棒球播報員凱伊(Michael Kay)主持的談話節目中，還討論甩棒文化、投手在三振後拉弓與搥胸的含意在韓美間的不同，例如韓職的球賽氣氛比較歡愉、具有娛樂性；由美足退役球員和專業播報的記者主持的晨間體育談話秀「Golic & Wingo」，也提到了場邊戴面罩的美女啦啦隊等花絮，並邀請到在美國了解韓職的韓裔記者介紹韓國職棒發展，並解釋目前球員及聯盟在進場防疫保護方面做了甚麼樣的努力，深入而又詳細的介紹，讓美國球迷誤以為韓職是第一個從疫情後開打的聯盟。

美國媒體對韓國職棒有詳盡的介紹，以及與大聯盟不同化文層面的比較。 歐新社資料照片

看看ESPN請來的王牌播報團隊和分析專家如：Karl Ravech、Jon Sciambi、Jessica Mendoza、 Eduardo Perez等就知道，老美經過這次的疫情後性情大變。大聯盟以前是很不屑亞洲棒球的，日本職棒是最後底線，這幾年韓國出了秋信守、柳賢振、崔志萬等，加上從以前打先鋒的朴贊浩和自己搞砸自己的姜正浩等，至少目前在驕傲的美國球迷眼中，韓國棒球是他們繼日本職棒後第二認可的亞洲棒球國。

相對來說，台灣這幾年就是兩名投手曾經風光過大聯盟，中職和韓職兩聯盟歲數差不到10歲，但韓職從一開始的穩定發展到目前的十隊，相反地台灣職棒發展30年，始終跌跌撞撞，軟硬體都乏善可陳，一開始四隊，多年後還是回到四隊。要是30多年來穩定發展，打出自己風格和水準，那麼這次全世界先開打的中職可能就是台灣宣揚國際的先鋒利器了。在「Golic & Wingo」的體育談話秀中，筆者有一個感覺，美國運動界可能還不是很清楚中職是在韓職之前就開打的，筆者甚至認為韓職有搶過風頭之嫌……

韓職這次在美國大曝光，贏了面子也贏了裡子，幾位探討韓職的美國主流棒球媒體都認為這是全世界棒球在黑暗世界的裡的一個光明，對美職來說也是個暖身，相對來說美職的氣氛對抗性和敵我性較強的對比下，韓職的歡愉氣氛也可供美國職棒參考。

新冠肺炎造成世界的傷亡人數和人類的心靈重創、商業的損失都是難以計量的，對在國際間向來跋扈、霸強、過於自信的美國人來說，這更是一次空前的災難。美國稱霸全球要接近一世紀，過去50年來，美國人過著比較無拘束的生活，這次老百姓被逼著要戴著口罩生活；美國球迷向來自傲慣了，這次卻要在沒有選擇的情況下去看韓國職棒？這對美國人來說，尤其是老一輩、享受著二戰後勝利大國的人來說，目前的世界是瘋狂的。

前NBA名將惡漢巴克利(Charles Barkley)曾經說過，當白人能扣籃得(扣籃大賽)冠軍、黑人能打高爾夫球奪冠時，這世界肯定是瘋了。10年前告訴你美職會買韓職的轉播權，並且向和韓職取經，你可能也認為這世界瘋了，風水輪流轉，信不信由你。