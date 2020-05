MLB／沙巴西亞鮪魚肚不見了 友人強調絕無修圖

洋基隊退役投手「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia)減重有成,今天在社群媒體被秀出照片,不但鮪魚肚消失,肌肉也十分結實,過去合作的夥伴特別在推特強調「絕無修圖」。

沙巴西亞生涯19年打過印地安人、釀酒人、洋基隊,戰績251勝161敗、防禦率3.74,兩度奪下美聯勝投王,勝場數在大聯盟史上並列47。

沙巴西亞身高198公分,球員時期最重曾到136公斤,對身體造成負擔,早在2014年就決定開始控制體重,避免造成膝蓋更大困擾,甚至開始吃素。

他在前年季後進行心臟手術,治療動脈阻塞問題,去年22場先發投出5勝8敗、防禦率4.95,在洋基待了11季後高掛球鞋。

紐約郵報形容,沙巴西亞退休了,新冠肺炎期間自我隔離,他的日子過得很好。

洋基「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)最近在推特秀出粗壯手臂,甚至光著上半身投球,進行「牛棚日」,讓球迷看得目瞪口呆,沙巴西亞今天露出開心笑容拍攝減重照,看來心情也相當不錯。

Who is this man and what have you done with CC Sabathia? pic.twitter.com/zV5rfL8ycx