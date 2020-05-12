MLB／沙巴西亞鮪魚肚不見了 友人強調絕無修圖

洋基隊退役投手「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）減重有成，今天在社群媒體被秀出照片，不但鮪魚肚消失，肌肉也十分結實，過去合作的夥伴特別在推特強調「絕無修圖」。

沙巴西亞生涯19年打過印地安人、釀酒人、洋基隊，戰績251勝161敗、防禦率3.74，兩度奪下美聯勝投王，勝場數在大聯盟史上並列47。

沙巴西亞身高198公分，球員時期最重曾到136公斤，對身體造成負擔，早在2014年就決定開始控制體重，避免造成膝蓋更大困擾，甚至開始吃素。

他在前年季後進行心臟手術，治療動脈阻塞問題，去年22場先發投出5勝8敗、防禦率4.95，在洋基待了11季後高掛球鞋。

紐約郵報形容，沙巴西亞退休了，新冠肺炎期間自我隔離，他的日子過得很好。

洋基「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）最近在推特秀出粗壯手臂，甚至光著上半身投球，進行「牛棚日」，讓球迷看得目瞪口呆，沙巴西亞今天露出開心笑容拍攝減重照，看來心情也相當不錯。