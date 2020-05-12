MLB／例行賽只打82場 美記者：人人有機會

大聯盟球團老闆今天通過開季提案，為了配合7月初開打的時程，賽季會縮短到82場，差不多是原有賽季的一半，會對各球隊產生什麼影響？ESPN召集資深記者討論，羅傑斯（Jesse Rogers）認為，每一場的重要性也變成兩倍。

大聯盟賽季如果直接砍半，杜利托（Bradford Doolittle）認為，這代表每一隊都有機會，球隊的表現不再能用原本賽季的方式去評估，再加上季後賽擴增到14支球隊，球季尾聲的競爭會更加激烈，到時可能有22到30支球隊都還有機會一拚世界大賽機會，「這會非常刺激。」

尚菲爾（David Schoenfield）也同意這個說法，他曾用球隊50場、75場、100場的成績，去對照最終戰績，只有100場的成績較能進行預測，75場變數都還太大，以去年拿下世界大賽冠軍的國民隊為例，他們開季成績是19勝31敗，只打80場的話，幾乎宣告出局。

羅傑斯說：「這也代表今年球季每一場比賽，重要性都是過去的兩倍。」可能從第25場比賽就要開始競爭季後賽席次，會看到更高強度的競爭，縮水球季也代表球員需要更努力去表現，爭取未來薪水，「競爭從第一天就開始了。」