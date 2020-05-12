MLB／看好喬丹能上大聯盟 法蘭柯納：只要再1500打數

喬丹（Michael Jordan）的紀錄片「最後之舞」第七集談到「籃球之神」轉打棒球，印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）當時在小聯盟擔任教練，相信以喬丹的天賦，再給1500打數（大約3至4季），就有機會上到大聯盟。

法蘭柯納是在1993年到1995年執教白襪隊2A伯明罕男爵隊，1994年隊上來了一位新的外野手，剛拿下三座總冠軍的公牛傳奇球員喬丹，春訓立刻掀起「喬丹熱」，而且一路延續到開季，法蘭柯納說：「我們到的每個球場門票都賣光。」

對球迷跟媒體來說，喬丹打棒球是很新奇的事，但法蘭柯納說：「遇到他之後，我很快就知道，他對我們在做的事有多認真。」

當時的打擊教練巴奈特（Mike Barnett）也認證喬丹有多認真，雖然開季就繳出連13場安打的成績，但對手很快發現他不擅長打變化球，喬丹大概有一個半月都只會看到變化球通過好球帶，但喬丹是出了名的渴望勝利。

接下來喬丹與巴奈特不斷透過打擊練習調整，巴奈特說：「他的工作熱忱是我看過最棒的，到了8月之後，就能看到他越來越好。」喬丹最終留下2成02打擊率，51分打點全隊第三多、30次盜壘全隊第二。

該年的男爵隊最終有八名球員曾升上大聯盟，喬丹原本很可能是其中之一，法蘭柯納就說：「我們有很多好的新秀甚至打不到50分打點，以我的觀點來看，再給他1500個打數，他會找到上大聯盟的路。」