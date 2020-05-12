MLB／擬7月開幕 加州5隊主場禁令尚未解

大聯盟30隊老闆今天開會，決議7月初開賽細則，準備送球員工會討論。不過現行群聚禁令下，加州5支隊伍無法在主場比賽。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天與30隊老闆視訊會議，初步決議送交球員工會。細則包括：無觀眾的關門比賽，球季縮為每隊82場，全面採行指定打擊制（DH）等。

為了減少各隊旅行的風險，交戰組合以地理劃分。例如洛杉磯天使維持美聯西區，洛杉磯道奇仍在國聯西區，但打破聯盟之分， 改為兩聯盟的西區隊伍對戰。

有別於30隊集中比賽，這版本使用各隊主場，但不開放觀眾。不過加州州長紐松（Gavin Newsom）的回應形同踩下煞車。他今天表示：「要看7月的狀況如何。」

各州疫情嚴重程度不一，依照加州目前規定，道奇、天使、聖地牙哥教士、舊金山巨人、奧克蘭運動家共5支球隊無法在主場比賽。

即使無觀眾入場，參與人員減低到100人，仍違反加州現行的群聚限制。紐松表示，曼佛瑞德向他承諾，大聯盟不會違反州政府的法令。

紐松說：「我們當然期待大聯盟與其他賽事開打，但我再次強調，問題是時間點。一切根據社會大眾的健康與安全、病毒傳播的程度而定。」

除非加州規定有變，否則天使、道奇、教士、巨人、運動家等5隊只能在加州以外的球場比賽，或選在亞利桑那州的春訓基地。

球員方面消息也證實，部分隊伍無法在主場比賽。波士頓紅襪投手麥克修（Collin McHugh）上週向媒體證實這樣的說法，並指出開賽潛藏危機，一些球員或教練不願比賽。

教練、裁判不少年紀超過65歲，有糖尿病、心臟病等問題。麥克修以自己身兼丈夫、父親的身分說，有人必須認真考慮這個問題，要冒生命危險或是待在家。