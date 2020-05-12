MLB／縮水賽季與全面DH 新球季有望7月4日閉門開打

大聯盟各球團老闆今天開會通過2020年球季開打計畫，根據美聯社報導，新球季有望在7月4日的周末開打，兩個主要改變，一是無觀眾比賽，二是國聯也採取指定打擊制，預計明天將與球員工會討論，但大聯盟提議與球員對分收入，恐怕難被接受。

經濟跟醫療安全會是大聯盟與球員工會最主要的討論點，大聯盟提議將聯盟今年收入與球員對分，勞資雙方各拿一半，包括季後賽，大聯盟約有40%的收入跟球迷進場有關，包括門票、餐飲、停車費等。

不過球員工會與大聯盟在3月時開會的結論是，球員薪資將照縮減場次的比例支付，這點會是開打提案的最大爭議處，有球員工會人士就表示，這項提議不可行。

根據這個時間表，春訓定在6月中旬啟動，賽季也縮減到82場，各分區球隊只與同分區及不同聯盟的同分區對戰，如美聯東區僅對上國聯、美聯東區，季後賽外卡各聯盟則增加到四隊，明星賽可能取消。

另外小聯盟則會關閉，大聯盟名單擴張到26到30人，另有20人供更換，而國聯也將採取指定打擊制，這點可能受到球員工會歡迎，因為代表更多工作機會，還在失業狀態的普伊格（Yasiel Puig）可能因此受益。

球隊傾向在自家球場開打，但如果當地政府尚未開放，則移往春訓基地或中立地點，藍鳥隊因旅遊禁令關係，可能以春訓基地為主場，加州州長紐森（Gavin Newsom）就表示：「7月時再看看，我們當然期待大聯盟跟所有賽事恢復，但問題還是時間點，要考量大眾的健康及安全。」