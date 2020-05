MLB／轉播韓職出包 鮑爾私人電話全曝光

ESPN在轉播韓職時透過視訊訪問紅人投手鮑爾(Trevor Bauer),結果出大包,他的電話號碼沒有「打碼」直接曝光,鮑爾表示:「真是大災難。」不過他也把危機化轉機,藉此贈送簽名球鞋、簽名球給幸運球迷。

美國媒體ESPN承攬韓職比賽轉播,比賽中透過Facetime視訊訪問鮑爾,但視訊畫面上的聯絡資訊未用後製消除,讓全美球迷都知道鮑爾的私人電話號碼,ESPN也發表聲明表示:「這是個不幸的錯誤,我們誠摯的向鮑爾道歉。」

鮑爾自己也將帶有電話的畫面截圖公布在推特上,並說:「所以ESPN剛剛把我的號碼告訴全世界了,為了表揚這個...應該說是大災難吧,我會舉辦送禮活動,接下來48小時內,送出一雙簽名球鞋及一顆簽名球,規則我就留在語音信箱裡了,祝你們好運。」

So @espn has just leaked my number to truly the entire world lol in honor of this...shall we call it...massive screw up...I’m doing a giveaway! I’ll be giving away a pair of signed cleats and an autographed baseball over the next 48 hours. Rules are in my voicemail! Good luck! pic.twitter.com/luEqvwGtxW