MLB／轉播韓職出包 鮑爾私人電話全曝光

ESPN在轉播韓職時透過視訊訪問紅人投手鮑爾（Trevor Bauer），結果出大包，他的電話號碼沒有「打碼」直接曝光，鮑爾表示：「真是大災難。」不過他也把危機化轉機，藉此贈送簽名球鞋、簽名球給幸運球迷。

美國媒體ESPN承攬韓職比賽轉播，比賽中透過Facetime視訊訪問鮑爾，但視訊畫面上的聯絡資訊未用後製消除，讓全美球迷都知道鮑爾的私人電話號碼，ESPN也發表聲明表示：「這是個不幸的錯誤，我們誠摯的向鮑爾道歉。」

鮑爾自己也將帶有電話的畫面截圖公布在推特上，並說：「所以ESPN剛剛把我的號碼告訴全世界了，為了表揚這個...應該說是大災難吧，我會舉辦送禮活動，接下來48小時內，送出一雙簽名球鞋及一顆簽名球，規則我就留在語音信箱裡了，祝你們好運。」

So @espn has just leaked my number to truly the entire world lol in honor of this...shall we call it...massive screw up...I’m doing a giveaway! I’ll be giving away a pair of signed cleats and an autographed baseball over the next 48 hours. Rules are in my voicemail! Good luck! pic.twitter.com/luEqvwGtxW — Trevor Bauer (@BauerOutage) May 10, 2020

沒想到語音信箱一下就被留言塞爆，鮑爾也只好公布規則，就是在推特跟IG追蹤他的帳號，並訂閱他的YouTube頻道，他會從中選出幸運得主。

鮑爾後來乾脆用Facetime跟球迷聊天，開放一人可發問一個問題，並鼓勵大家截圖互動，沒想到過沒多久他就哀號，「你們把我的Facetime灌爆了。」

鮑爾電話號碼曝光：https://twitter.com/BauerOutage/status/1259369388177674244