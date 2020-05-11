快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不到1%驗出抗體 專家：是好消息也是壞消息

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟防疫做的確實。 路透
大聯盟防疫做的確實。 路透

大聯盟與史丹佛大學合作的新冠肺炎抗體研究結果今天出爐，隊職員新冠肺炎抗體的比率不到1%，遠比事先預期更低；主持這項計畫的史丹佛大學教授巴查塔利亞（Jay Bhattacharya）指出，這樣的結果「是好消息，也是壞消息」，因為這代表疫情未在大聯盟蔓延，但隱憂是多數球員都未在受檢行列。

大聯盟共26隊參與這項計畫，涉及超過5700人，驗出抗體比率為0.7%，以天使驗出抗體的比率最高；研究單位指出，這顯示各隊職員的個人防疫做得相當確實。

大聯盟球季還沒開打就因新冠肺炎停擺，根據報導，明天大聯盟將先跟球團老闆開會，如果重新開打的提案通過，台灣時間周三再與球員工會討論，必須雙方都同意才有機會執行，但最主要仍要看新冠肺炎在美國的疫情發展，無論是開打前或開打後，都有可能因為疫情調整計畫。

根據目前消息，大聯盟的提案內容是，新球季在7月開打，預計進行80場比賽左右，所有球隊只會與同分區球隊對戰，例如國聯東區球隊只會對上國東及美東球隊，如果是78場的賽程，各分區對手會進行四次的三連戰，不同聯盟的對手則是兩次三連戰。

比賽場地會以各隊現有主場為主，包括疫情最嚴重的紐約，多倫多則要視旅遊禁令而定，若自家主場無法開賽則另尋他地，春訓或小聯盟球場都有可能，而開打前的訓練也會在主場，不過不是所有球隊都同意，因為春訓基地人口較少，反而較好管控。

季後賽各聯盟從五隊增加到七隊，聯盟戰績第一將直接晉級分區系列賽，另外兩支分區第一球隊以及外卡第一的球隊，將對上外卡二到四名，進行三戰兩勝的外卡晉級戰。

由於目前可能採取無觀眾開打，也會要求球員進一步降薪，以固定比率減薪，幅度可能超過雙方在3月達成的協議，但可以分享季後賽電視轉播的收益，這一點也會是勞資雙方攻防焦點。

大聯盟 天使 小聯盟

延伸閱讀

課堂提中華民國、武漢肺炎遭陸生檢舉 老師被要求道歉

MLB／大聯盟抗體研究結果出爐 罹病率僅0.7%

韓職復賽受矚目 頂尖球星能立足大聯盟是主因

MLB／下周聯盟有望宣布新賽季雛形 80場閉門開打

相關新聞

韓職復賽受矚目 頂尖球星能立足大聯盟是主因

繼中華職棒率先於四月中開幕後，韓國職棒（簡稱KBO）也在上週開打了，還受到遠在太平洋另一端的美國人更多矚目。除了頭牌運動頻道ESPN搶先跟KBO簽下轉播合約，讓望眼欲穿的全美棒球迷天天有球看外，苦於沒

MLB／大聯盟抗體研究結果出爐 罹病率僅0.7%

大聯盟在4月中參與新冠肺炎抗體研究計畫，結果今天出爐，參與計畫的5754人中，只有60人被檢測出帶有新冠肺炎抗體，比率約...

MLB／不到1%驗出抗體 專家：是好消息也是壞消息

大聯盟與史丹佛大學合作的新冠肺炎抗體研究結果今天出爐，隊職員新冠肺炎抗體的比率不到1%，遠比事先預期更低；主持這項計畫的...

MLB／轉播韓職出包 鮑爾私人電話全曝光

ESPN在轉播韓職時透過視訊訪問紅人投手鮑爾（Trevor Bauer），結果出大包，他的電話號碼沒有「打碼」直接曝光，...

MLB／下周聯盟有望宣布新賽季雛形 80場閉門開打

新冠肺炎疫情下求生存，大聯盟預計下周提出今年賽季第一版的正式企劃書，內容包含賽程砍半約剩下80場、主場閉門開打、14支隊...

MLB／金鶯官網評隊史5大國際球員 陳偉殷上榜

金鶯官網評選出隊史前五名最佳國際球員補強，我國投手陳偉殷名列其中，以第三名上榜，效力期間是陣中最穩定輸出的左投，WAR值...

近20年季後賽最難堪投手表現 建仔也是苦主之一

當我們回顧季後賽時，往往都將焦點擺在關鍵時刻的英雄上，其實球員在季後賽的不堪表現也很難被遺忘，尤其被砲轟的投手經常就是那位苦主。近20年成為季後賽苦主的投手可不少，其中不乏當家王牌投手或終結者，甚至即

近48歲曼尼還能不能打？ 看兩名將寶刀不老

近日，前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）表態想回鍋中職打球的新聞，在棒球界鬧得沸沸揚揚，並且傳出有球隊正在與這位大聯盟500轟級的巨砲接洽；不過不少網友質疑，就算最終真有球團願意簽下曼尼，

立夏五月天 雙城、道奇梅伊各擁一片天

根據一份2010年普查資料（註），全美國的最大宗姓氏，前五名是史密斯（Smith）、強森（Johnson）、威廉斯（Williams）、瓊斯（Jones）和布朗（Brown），梅伊（May）雖然僅排第

三百勝投手各有特色 頂上對決麥達克斯技高一籌

從唾液球「大師」派瑞（Gaylord Perry）在1982年拿下三百勝開始，到2009年「巨怪」強森（Randy Johnson）成為最後一位三百勝投手為止，27年間大聯盟總共誕生了多達十位三百勝投

球探派和數據派合作 發展評斷投手新工具

『魔球』一書中，將球探和看著筆電螢幕的數據派形容為水火不容的兩條平行線，但經過這十多年來的發展，兩邊越來越了解彼此可以互補，而不是彼此扞格，The Athletic網站在最近就進行了一項實驗，請球探派

想成為棒球版喬丹 湯瑪斯一路轟進名人堂

籃壇傳奇麥可喬丹（Michael Jordan）的紀實影集《最後一舞》（The Last Dance）發布不久，因為內容十分引人入勝，立刻引發全球體育界的高度關注。已經是全世界最知名人物之一的喬丹，再

熱門新聞

中職／大賺國際聲量 職棒31年來精彩的一頁！

中職／時代的眼淚 獅七年五冠三元老漸凋零

NBA／初次會面金正恩 羅德曼：以為被抓入獄

NBA／私下力挺詹皇等當代球星 媒體人曝喬丹另一面

NBA／子女憶喬丹就是要贏個性 把大兒子撞到縫30針

中職／兄弟不滿三呎線判決 賽務部提規則說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。