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MLB／不到1%驗出抗體 專家：是好消息也是壞消息
大聯盟與史丹佛大學合作的新冠肺炎抗體研究結果今天出爐，隊職員新冠肺炎抗體的比率不到1%，遠比事先預期更低；主持這項計畫的史丹佛大學教授巴查塔利亞（Jay Bhattacharya）指出，這樣的結果「是好消息，也是壞消息」，因為這代表疫情未在大聯盟蔓延，但隱憂是多數球員都未在受檢行列。
大聯盟共26隊參與這項計畫，涉及超過5700人，驗出抗體比率為0.7%，以天使驗出抗體的比率最高；研究單位指出，這顯示各隊職員的個人防疫做得相當確實。
大聯盟球季還沒開打就因新冠肺炎停擺，根據報導，明天大聯盟將先跟球團老闆開會，如果重新開打的提案通過，台灣時間周三再與球員工會討論，必須雙方都同意才有機會執行，但最主要仍要看新冠肺炎在美國的疫情發展，無論是開打前或開打後，都有可能因為疫情調整計畫。
根據目前消息，大聯盟的提案內容是，新球季在7月開打，預計進行80場比賽左右，所有球隊只會與同分區球隊對戰，例如國聯東區球隊只會對上國東及美東球隊，如果是78場的賽程，各分區對手會進行四次的三連戰，不同聯盟的對手則是兩次三連戰。
比賽場地會以各隊現有主場為主，包括疫情最嚴重的紐約，多倫多則要視旅遊禁令而定，若自家主場無法開賽則另尋他地，春訓或小聯盟球場都有可能，而開打前的訓練也會在主場，不過不是所有球隊都同意，因為春訓基地人口較少，反而較好管控。
季後賽各聯盟從五隊增加到七隊，聯盟戰績第一將直接晉級分區系列賽，另外兩支分區第一球隊以及外卡第一的球隊，將對上外卡二到四名，進行三戰兩勝的外卡晉級戰。
由於目前可能採取無觀眾開打，也會要求球員進一步降薪，以固定比率減薪，幅度可能超過雙方在3月達成的協議，但可以分享季後賽電視轉播的收益，這一點也會是勞資雙方攻防焦點。
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