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MLB／大聯盟抗體研究結果出爐 罹病率僅0.7%

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟抗體研究結果出爐，罹病率僅0.7%。 美聯社
大聯盟抗體研究結果出爐，罹病率僅0.7%。 美聯社

大聯盟在4月中參與新冠肺炎抗體研究計畫，結果今天出爐，參與計畫的5754人中，只有60人被檢測出帶有新冠肺炎抗體，比率約為1%，不過經過實驗精準度的校正，罹病比率僅0.7%，比日前加州的研究更低。

主持這項計畫的史丹佛大學教授巴查塔利亞（Jay Bhattacharya）表示，「我原本預期會是更高的數字，這證明了比起猜測，做研究更加重要。」

為了瞭解新冠病毒實際的感染機率，巴查塔利亞找上大聯盟合作，提供隊職員血液樣本進行追蹤、測試，30支球隊中有26隊參與此計畫，一共送出一萬份檢驗組合，回收5754份，其中5603份有填寫相關問卷。

大聯盟目前正在積極擬定重新開賽的計畫，傳出目標放在7月開打，此項研究對象包括大聯盟球員，不過問卷中並未要求他們填寫自己的身分，因此球員的檢測結果不得而知。

這項研究的其中一個問題是，無法直接換算成美國罹病率，因為測試對象中男性占了60%、白人占80%，與美國居民組成不同。巴查塔利亞表示，大聯盟多為白領人士組成，因此在比率上會比之前加州的聖塔克克拉以及洛杉磯所做的研究更低。

而此項研究也顯示，患病者中有70%的看不出症狀，2.7%的人有發燒、14%的人頭痛、8%的人咳嗽（未罹病者也有9%），0.9%的人失去味覺跟嗅覺。

聖塔克克拉的研究曾被批評有統計上的錯誤，巴查塔利亞表示，與大聯盟的研究尚未經過同行評審，未來會投稿到醫學期刊，讓結果接受檢驗，會先公布結果，原因是太多人好奇，「我從來沒有因為一項研究收過這麼多e-mail，有一大票人都有興趣，我認為有責任別讓他們等。」

大聯盟

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