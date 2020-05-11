韓職復賽受矚目 頂尖球星能立足大聯盟是主因

繼中華職棒率先於四月中開幕後，韓國職棒（簡稱KBO）也在上週開打了，還受到遠在太平洋另一端的美國人更多矚目。除了頭牌運動頻道ESPN搶先跟KBO簽下轉播合約，讓望眼欲穿的全美棒球迷天天有球看外，苦於沒棒球比賽可報導的各大運動媒體也紛紛推出前所未見的韓國職棒「觀戰指南」。就連大聯盟官方也有兩名工作人員派駐在韓國觀摩KBO的復賽措施。「趁虛而入」的韓國職棒確實成功打響了第一砲。

韓國職棒在5月份展開新球季賽事，SK飛龍啦啦隊員戴上口罩加油。 歐新社

美國球迷對來自韓國的棒球好手並不陌生。不過在大聯盟發展最好的投打雙雄——朴贊浩及秋信守其實都不是KBO出身。前者是在大學時代就被道奇相中，1994年年初剛簽約，不到三個月後就成為有史以來第一位在大聯盟出賽的韓國球員。之後轉戰大聯盟長達17年的朴贊浩並且在2010年超越野茂英雄成為亞洲球員勝投王（124場）。至於秋信守高中時期原是大殺四方的強力左投，甚至讓KBO的樂天巨人隊端出4.21億韓元（台幣約1200萬元）的天價簽約金，但水手開出的135萬美金條件顯然更加誘人，越洋挑戰的秋信守很快就選擇棄投改打。如今大器晚成，被交易到印第安人後才打出一片天的秋信守也已在大聯盟打滾15年，不僅超越松井秀喜當上亞籍全壘打王（目前213支），也是史上第一位單季20-20及單場完全打擊的亞洲球員。

真正出身韓國職棒，之後又能成功站上大聯盟的開拓者其實是過去效力於LG雙子隊的終結者李尚勳。他在1994、1995連續兩年拿下勝投王後因傷轉任後援，又在1997年投出全聯盟最多的37次救援成功。球季結束後雙子隊放手讓李尚勳使用入札制度，成為KBO透過入札挑戰大聯盟的第一人。不過李尚勳要打進大聯盟卻還得多費一番周章，因為雙子隊認為得標的紅襪出價60萬美金太低拒絕接受。最終在母隊「先到日本職棒打出名堂，不愁沒機會去美國」的勸說下，李尚勳轉而前往與雙子隊有合作關係的中日龍發展，第二年成功扮演中繼投手角色幫助中日龍打進冠軍賽後，才終於如願以償與紅襪簽下兩年合約，並在2000年6月踏上芬威球場的投手丘。

李尚勳開創了以韓國職棒為出發點進軍大聯盟的道路，但他畢竟只在紅襪待了不到一季，僅留下11.2局投球、防禦率3.09的短暫紀錄。自此之後雖然仍有KBO明星球員決心挑戰，但大聯盟球隊寧可到學生棒球物色年輕潛力股自行培養，也未對韓職球員多加留意。反觀此時透過入札制度或以自由球員身份遠赴重洋挑戰成功的日職明星球員則有如過江之鯽。直到2012年11月，新人年就拿下投手三冠王並包辦新人王及年度最佳球員，之後又接連幫助國家代表隊贏得2008年奧運金牌及2009經典賽亞軍，已多次表達有意挑戰大聯盟的KBO超級大物投手柳賢振使用了入札制度，並由道奇隊以2574萬美元的天價標得，才終於出現一位真正在韓國職棒發光發熱後又能在大聯盟立足的明星球員。有了柳賢振的成功先例，大聯盟隨即吹起一波「韓流」。包括明星游擊手姜正浩、重砲手李大浩及朴炳鎬、強打金賢洙、終結者吳昇桓等多位韓職大牌球員紛紛投身大聯盟。除了朴炳鎬在雙城不得志外，其他球員至少都能取得短暫成功，顯示韓職水準正在不斷進步當中。

柳賢振去年入選明星賽，並且在最後成為國聯防禦率王，讓打過KBO的好手更受到大聯盟球隊重視。 歐新社資料照片

不僅如此，KBO還成功幫助原本在美國職棒發展不如人意的砲手譚姆斯（Eric Thames）及先發投手凱利（Merrill Kelly）找到重返大聯盟的歸鄉路，成為「海歸派」的主力球員。最新一例則是最近與釀酒人簽下三年合約的林布隆（Josh Lindblom）。深度棒球分析網站「硬球時報」（The Hard Times）就曾為文指出由於薪資相對較高、球隊組織及後勤健全、治安良好、交通及醫療保險完善以及移動距離短等五大優勢，使KBO大受美國職棒球員青睞，成為另謀發展的好選擇。最近業餘及小聯盟棒球權威網站「棒球美國」（Baseball America）在韓職開打之際更遍訪美國球探及球隊高層，得到KBO聯盟水準已介於2A及3A之間的結論。再加上韓職比賽節奏明快，球賽時間甚至比大聯盟還短。重量訓練「做好做滿」的砲手們轟出全壘打後的帥氣甩棒也早已吸引不少外國球迷目光。這次趁疫情將KBO比賽轉播送進美國球迷的客廳，或許真能使他們「一試成主顧」。

譚姆斯剛開始登上大聯盟時只是一個不起眼的打者，3年內就歷經藍鳥、水手、太空人三隊，最後還被釋出，但在韓職發展成為超級巨砲，再次回到大聯盟後就能有足夠的火力待在釀酒人陣中。 歐新社資料照片

與此同時，台灣球迷也從「棒球美國」的同一篇報導中看到中華職棒實力僅介於高階與低階1A的「殘酷」說法。雖說我們大可不必因此自輕，畢竟中華職棒過去也曾有過倪福德成功加入老虎並在大聯盟投出一季好球的先例。但現實上業餘一線好手紛紛在畢業後選擇旅外，造成國內職棒人才青黃不接也是不爭的事實。其實上述韓職五大優勢中治安、交通醫療及移動距離等三項條件，台灣全都不輸甚至更有過之。但由於大環境使然，中職聯盟及各隊能夠運用的資源相當有限，組織架構以及最重要的——能夠吸引洋將來台的薪資一直無法趕上日韓。如今眼看韓職似將成為美國球迷的新寵兒，中職能否以此為借鏡迎頭趕上？