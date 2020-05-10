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MLB／下周聯盟有望宣布新賽季雛形 80場閉門開打

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
大聯盟預計下周提出今年賽季第一版的正式企劃書，內容包含賽程砍半約剩下80場、主場閉門開打、14支隊伍晉級季後賽。 法新社
大聯盟預計下周提出今年賽季第一版的正式企劃書，內容包含賽程砍半約剩下80場、主場閉門開打、14支隊伍晉級季後賽。 法新社

新冠肺炎疫情下求生存，大聯盟預計下周提出今年賽季第一版的正式企劃書，內容包含賽程砍半約剩下80場、主場閉門開打、14支隊伍晉級季後賽。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）後天將和30支球團代表進行視訊會議，確認企劃書內容，周二再正式呈交給球員工會，轉動新賽季的第一顆齒輪。

按照目前的行程表，二度春訓有望於6月中展開，讓球員擁有三周的時間重新調整，7月初正式展開例行賽，安排每隊78場至82場賽事，目前內部仍存在聲音建議打到100場，就算犧牲休兵日、打雙重賽或者將戰線拉到10月也在所不惜，就看最後如何定奪。

如果狀況許可，賽事將安排在各自主場閉門開打，否則就要動用到春訓基地當備案，首當其衝的莫過於藍鳥，由於加拿大政府尚未撤銷入境人士14天隔離規範，移師佛州春訓基地開幕的機率最大。

為了降低球員的移動範圍及頻率，採取地理就近對戰，不分國、美聯重新畫分東區、西區和中區的新組別有望上路，而且有可能一次進行六戰的系列賽，避免反覆折返。

季後賽門票也將從原本的十張加發至14張，而為了讓球隊人力不虞匱乏，球員名單可從原本的26人擴充至45至50人，不過礙於賽季砍半，大聯盟選手大概會被要求只領五成薪水，以協助球團度過沒有門票收入的損失。

大聯盟 藍鳥

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