MLB／金鶯官網評隊史5大國際球員 陳偉殷上榜

金鶯官網評選出隊史前五名最佳國際球員補強，我國投手陳偉殷名列其中，以第三名上榜，效力期間是陣中最穩定輸出的左投，WAR值9。

陳偉殷2012年初以四年1130萬美元加盟，是金鶯隊史在亞洲地區的最大投資，不過接下來四年獲得物超所值的評價，因為他117場先發收穫46勝32敗，防禦率3.72。

金鶯也將近十年來最重要的比賽交付給陳偉殷，包含2012年和2014年美聯分區系列賽分別先發對上洋基、老虎，這兩年也是陳偉殷生涯僅有的季後賽經驗。

攜手上原浩治、金賢洙，陳偉殷和這兩位日、韓戰力成為金鶯耕耘亞洲市場的象徵。

金鶯最成功的國際球員簽約代表，是1973年的馬丁尼茲（Dennis Martinez），這位隊史首位尼加拉瓜球員三年後才登上大聯盟，十年期間貢獻108勝93敗，防禦率4.16，後來轉投蒙特婁博覽會、印地安人、水手和勇士，生涯累積245勝，直到2018年才被柯隆（Bartolo Colon）打破此項拉丁美洲人的紀錄。

排在第二名的是陳偉殷前隊友史構普（Jonathan Schoop），這位來自阿魯巴群島的內野手17歲就和金鶯簽下合約，22歲站穩二壘先發，五年累積105轟，WAR值15。