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MLB／ 前運動家投手自爆 宿醉下投出完全比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
前運動家投手布雷登，因思念過世母親，於母親節當天借酒消愁，隔天宿醉意外投出完全比賽。 歐新社
前運動家投手布雷登，因思念過世母親，於母親節當天借酒消愁，隔天宿醉意外投出完全比賽。 歐新社

前運動家投手布雷登（Dallas Braden）曾在生涯內投出完全比賽，近日卻爆料自己是在宿醉的狀態完成的。

2010年5月9日布雷登對光芒投出了大聯盟第19場完全比賽，幕後的事情隱藏了多時，終於在近期公開。布雷登接受《舊金山紀事報》採訪時，坦承該場比賽前一夜，跟朋友通宵喝酒，甚至是宿醉的情況完賽。

該場比賽布雷登用了109球，賞給打線6K，上演27上27下，達成聯盟史上第19場完全比賽。雖然數字絕佳，但布雷登身體狀態可不好，至於為什麼宿醉，是因為比賽前一天是母親節，本是可以闔家慶祝的日子，不過布雷登母親早在他高中便因癌症過世，因此布雷登才會在當晚借酒消愁。

布雷登表示自己平常是不會在隔天要先發的比賽這麼做，但當天時逢母親節，想起母親因此破例買醉。隔天布雷登比平常還要晚到球場，只有一點時間伸展、練投，甚至根本沒有跟平常一樣花兩個小時研究對手，但還是繳出完全比賽的亮眼成績。時任教頭楊恩（Curt Young）當時對布雷登宿醉一是完全不知情，只知道布雷登有告知會晚到球場。

經過自暴自棄的夜晚，布雷登意外投出難得的完全比賽，或許是母親的保佑，不過布雷登透露，自從那天之後就再也沒有帶著宿醉的身子上投手丘。

母親節 舊金山 癌症

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