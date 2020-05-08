MLB／呼籲開放球員打奧運 哈波想看大谷對楚奧特

受到新冠肺炎疫情影響，今年東京奧運延期至2021年7月舉行，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）認為，既然今年大聯盟也受到疫情衝擊，導致賽季延宕，不如乾脆大膽一點，派出所有大聯盟球員參加奧運，用大谷翔平對楚奧特（Mike Trout）的夢幻對決，重新凝聚人氣。

大聯盟目前僅開放26人名單之外的球員參加奧運，哈波肯定不在其中，他在接受廣播節目訪問時表示：「奧運不派大聯盟球員？你在跟我開玩笑嗎？想要讓這項運動的人氣成長，卻不願意讓我們打奧運，就因為不想損失兩周的收入？這太蠢了。」

尤其是這屆奧運將在日本開打，一個同樣十分風靡棒球的國家，哈波說：「有大谷翔平代表日本對上楚奧特，想想看這個畫面。」上屆奧運已是2008年，2011年才投身職棒的哈波說：「想想看在國外聽著自家國歌的感覺，沒有比這更好的。」

奧運開打時間剛好卡在大聯盟球季中，因此限制球員參賽，而大聯盟則是在賽季外舉辦世界棒球經典賽，提供另一個國際交戰舞台，不過美國人的重視程度仍不如奧運，哈波就說：「讓棒球回歸奧運吧，但也要讓大聯盟球員去打。」