MLB／前田健太稱讚難打 陳偉殷得點圈被打擊率確實低

雙城隊日籍投手前田健太分享過去在日職央聯時期，以打者身分面對的投手中，陳偉殷是最難對付的直球第二名，一個原因是，陳偉殷在壘上有人時，投出的球會完全不同，陳偉殷在大聯盟的數據也支持此點。

曾在大聯盟開轟的前田健太，高中時期也扛過第四棒，打擊實力不容小覷。談起與陳偉殷對決經驗，前田健太認為他是「投出的球視覺上比球速更快」的投手，而在壘上無人遇到陳偉殷會覺得直球「打得到」，然而有得分機會，陳偉殷認真投的結果，看到就覺得「這個沒辦法。」

陳偉殷在中日龍隊時曾靠著高品質的直球拿下防禦率王，2012年到大聯盟挑戰後，也維持壘上有人「認真對決」模式，生涯被打擊率是2成64，不過得點圈有人時下降到2成37，被長打率則是3成92，也比生涯平均4成46要低。

而從陳偉殷生涯被敲出的156發全壘打來分析，其中有98發是陽春砲，比例超過6成，得點圈有人時的全壘打只有27轟，更只有一發滿貫砲，因全壘打丟掉的分數僅231分。

前田健太認為，陳偉殷的直球站在打擊區很難掌握，雖然球速不如大谷翔平，但在他的評價中排名比第三名的大谷更高，第一名則是達比修有，不僅有著近160公里的球速，也有強大的威壓感，連想要努力去打的慾望都沒有，前田說：「在球來之前就輸了。」