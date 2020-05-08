MLB／找不到金主 A-Rod放棄收購大都會

A-Rod（Alex Rodriguez）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez ）想要收購美職大都會隊，一度傳出找上台灣富邦金控董事長蔡明興當金主，如今「紐約郵報」報導，兩人已對此失去興趣，此事確定告吹。

A-Rod與珍妮佛羅培茲日前傳出透過摩根大通集資，想要收購大都會隊，但今天紐約郵報指出，根據消息來源，兩人與多位潛在搭擋討論後，始終無法達成共識，如今已對成為大都會老闆失去興趣。

原因有兩點，主因是現任老闆威爾潘（Fred Wilpon）家族不願賣出SNY電視台，然而負責大都會隊轉播的SNY電視台是目前球團重要的獲利來源。

另一點是開價過高，在新冠肺炎疫情之下，大聯盟尚未確定開打日，就算球季開打，採取閉門戰可能性很大，此時接手球隊勢必得承受虧損，一名熟悉大聯盟的人士指出，大都會今年大概會賠9000萬美元左右，再加上疫情前傳出，要買下大都會的價碼是26億美元。

A-Rod為了湊齊價碼，原本傳出找上蔡明興合夥，但富邦金控集團回應：「對市場傳言，不予評論。」另一個集資對象羅斯鮑姆（Wayne Rothbaum）也因想由專家執掌球隊，與A-Rod想要自己管理的方向不同。

無論接下來誰想買大都會隊，能不能一起買下SNY電視台是關鍵，但熟悉威爾潘家族的人士指出，他們不願放棄電視台及所帶來的收益，「他們真的認為可以賣掉球隊但保住電台。」

億萬富翁柯恩（Steve Cohen）曾有意以此模式接手，26億美元的價碼也是他所提出，一名銀行家表示：「現在要賣大都會隊不可能排除SNY，威爾潘態度要多強硬都可以，但沒有人能夠在少了電視台的收入情況下，接手這支球隊。」