近20年季後賽最難堪投手表現 建仔也是苦主之一

當我們回顧季後賽時，往往都將焦點擺在關鍵時刻的英雄上，其實球員在季後賽的不堪表現也很難被遺忘，尤其被砲轟的投手經常就是那位苦主。近20年成為季後賽苦主的投手可不少，其中不乏當家王牌投手或終結者，甚至即便有球隊最終贏得系列賽，但投手的不堪表現還是無法讓人忘記。現在就讓我們來回顧近20年季後賽十大最難堪的投手表現。

1. 金炳賢 / 響尾蛇隊，2001年世界大賽

金炳賢在2001球季跟著響尾蛇一起進入季後賽，在首輪對紅雀1.1局投球只被打一支安打無失分，接下來在國聯冠軍戰對勇士3度上場，5局投球沒被打任何安打、無失分，但想不到在世界大賽遭到洋基的修理。 歐新社資料照片

金炳賢是史上在大聯盟拿下最多救援成功的韓國球員，曾有單季36次救援成功的紀錄，但他更為人熟知的恐怕是2001年世界大賽連兩場的超尷尬表現。金炳賢當時是響尾蛇隊的終結者，第四戰他在第9局先被洋基隊馬丁尼茲(Tino Martinez)轟出追平比數兩分砲，第10局又被基特(Derek Jeter)擊出再見全壘打，就是他讓基特得到了「十一月先生」的稱號。第五戰金炳賢再度於第9局登板終結，結果被布洛休斯(Scott Brosius)擊出追平比數兩分砲，又一次搞砸領先，且該場比賽最後由洋基隊獲勝。好在響尾蛇最終還是拿到了冠軍，讓金炳賢成為史上第一位拿到冠軍戒指的亞洲球員，不然他將成為響尾蛇隊的千古罪人。

2. 洛茲 (Arthur Rhodes) / 水手隊，2000年美聯冠軍賽

洛茲在2000年美聯冠軍賽面對洋基隊表現荒腔走板，出賽四場主投2局，防禦率高達31.50，還兩度搞砸領先。第一次是接連被威廉斯(Bernie Williams)和波沙達(Jorge Posada)接連敲出追平和超前分的安打，讓他承擔救援失敗和敗戰。第二次是他被賈斯提斯(David Justice)轟出逆轉三分砲，也讓水手隊無緣晉級隊史第一次的世界大賽。

3. 瓦維德 (Jose Valverde) / 老虎隊，2012年美聯分區系列賽

2011年才創下49次救援0失手紀錄的瓦維德，隔年壓制力明顯下滑。2012年美聯分區系列賽第4戰，老虎在九局下領先2分時派出瓦維德，結果他一個人都沒解決就被運動家隊連敲三支安打追平比數，最終還被克里斯普(Coco Crisp)擊出再見安打，讓老虎煮熟的鴨子飛了。後來老虎隊晉級美聯冠軍賽，他的惡夢還沒結束，面對洋基隊第一場又在九局被連敲兩支全壘打搞砸比賽。雖然老虎最後贏了比賽，但瓦維德也被拔掉終結者的位子。

克蕭是生涯196勝74敗、勝率高達.695的大投手，但在季後賽的戰績卻是9勝11勝、勝率僅.450，其中2014年對上紅雀的國聯冠軍戰是他表現最差的一個系列戰。 歐新社資料照片

克蕭「季後一條蟲」的定位大概就是在這年被確立，這年他不但拿下生涯第三座賽揚獎，還拿下年度MVP，可說是天下無敵，但似乎僅限於例行賽。他在這系列賽面對紅雀隊主投兩場，第一戰在前六局只被敲出兩支安打失掉兩分，但第七局卻風雲變色，一口氣丟掉了六分，使他成為第一位單場送出10K卻同時掉8分的球員。第二次先發是他中三日上場，前六局也是投得虎虎生風未掉分，第七局他失掉三分後才被換下場，再度承擔敗戰。嚴格來說克蕭在那年季後賽沒有投得像帳面那麼糟，都是在第七局才一局爆，除了續航力出了問題外，當年馬丁利(Don Mattingly)過於依賴克蕭的調度也曾引發爭議，也讓克蕭開始背負抗壓性不佳的惡名。

5. 史崔特 (Huston Street) / 洛磯隊，2009年國聯分區系列賽

史崔特轉戰洛磯隊的第一年就幫助球隊打進季後賽，卻也成為輸掉系列賽的戰犯，共吞下兩敗。第一敗是在面對費城人隊第三戰的第九局被霍華德(Ryan Howard)擊出超前比分的高飛犧牲打。第二敗則在第四戰，他同樣是在第九局登板救援，這回又被霍華德敲出追平比數二壘安打，隨後被沃斯(Jayson Werth)擊出超前比數安打，同時承擔救援失敗與敗戰，也讓洛磯隊輸掉系列賽。霍華德生涯只面對過史崔特三次，其中兩次都成為史崔特的惡夢。

6. 派柏邦 (Jonathan Papelbon) / 紅襪隊，2009年美聯分區系列賽

再強的終結者也會有失手的時候，尤其是在季後賽的巨大壓力之下。派柏邦在季後賽出場18次，戰績2勝1敗7救援、防禦率1.00。他的前17次出場完全無失分，最後1次掉了3分。 歐新社資料照片

在此之前，派柏邦在季後賽從沒失分過，表現相當勇猛。但他在這面對天使隊的系列賽的第三戰，在第九局搞砸兩分領先，成了他季後賽罕見的汙點。他先是被阿布瑞尤(Bobby Abreu)擊出追平比數二壘安打，後來又被葛雷洛(Vladimir Guerrero)敲出超前安打，也使紅襪隊遭到橫掃。這是派柏邦最後一次在季後賽登板，不過他生涯季後賽的表現還是相當出色，防禦率只有1.00。

7. 葛拉文 (Tom Glavine) / 勇士隊，2002年國聯分區系列賽

像葛拉文這種拿過世界大賽MVP的大投手也曾在季後賽落難過。他在這次面對巨人隊的系列賽中，主投2場只投7.2局就掉了13分，防禦率高達15.26，且送出7次保送，共吞下2敗。他的第二場先發表現最糟，只投2.2局就掉7分被KO下場。

8. 瓦許本 (Jarrod Washburn) / 天使隊，2004年美聯分區系列賽

瓦許本在這次對紅襪隊的系列賽共一次先發一次救援，第一戰他主投3.1局就掉了7分，其中三分是自責分，成了敗投。第三戰他在延長賽10局下半登板救援，那時兩出局一壘上有跑者，比數平手，但他一上場投第一球就被歐提茲(David Ortiz)轟出再見全壘打。當年總教練索夏(Mike Scioscia)換掉終結者羅德里格茲(Francisco Rodriguez)而派上狀況不佳的瓦許本的調度也引發爭議，最後讓瓦許本成為被敲再見轟的苦主。

王建民當年的表現即便過了13年，想必國人仍記憶猶新。他當年是洋基隊的王牌投手，連續第二年在例行賽拿下19勝。但在季後賽首輪面對印地安人隊，兩場先發都被砲轟，第一場主投4.2局掉8分，第二場更只投了1局掉4分就被換下場，總計吞下2敗，防禦率高達19.06，也使洋基隊連續第三年在季後賽第一輪止步。

10. 米賽利 (Dan Miceli) / 太空人隊，2004國聯冠軍賽

米賽利是名棒球浪人，生涯表現並不算太出色，反倒是有幾個不太光彩的紀錄。這系列賽他只出賽兩次，但兩次都相當不堪，首先是在第二戰的第八局登板救援，被普荷斯(Albert Pujols)轟出超前比分全壘打，隨後羅倫(Scott Rolen)又錦上添花補上一支陽春砲。第六戰他又在第12局登板，結果遭到艾德門斯(Jim Edmonds)轟出再見全壘打。太空人隊在這系列賽的四場敗戰，米賽利就「貢獻」了兩敗，被敲出的三支安打都是全壘打，且都極具關鍵性。值得一提的是，隔年米賽利遠赴日本加入讀賣巨人隊，結果只出賽四場就遭到釋出，成為日職史上最快被球團釋出的球員。