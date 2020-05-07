聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大聯盟7月開季？多隊通知球員練球
大聯盟等待復工，下周可望將有進一步消息，ESPN報導指出，儘管目前仍有諸多障礙，但部分資方消息來源樂觀將可在6月、7月展開賽季，預計下周、最快本周將向球員工會匯報賽季提案。
大聯盟從3月中旬喊卡至今，還無法確定何時開幕，但本季開打似乎越來越有影子，據傳已有多隊總經理、總教練通知球員，可以重啟訓練；部分球隊甚至已向球員暗示，最快將在6月10日開始春訓，7月1日展開球季。
紐約郵報則提到，大聯盟已經彙整球季提案，預計最快本周就能向球員工會匯報，希望獲得雙方共識，但最大障礙預計將落在球員薪資。
報導指出，球員工會堅持按照3月達成的協議，球員本該領取的整季薪資，按照實際比賽場次比例計薪，但大聯盟考量閉門比賽短少的收入，希望球員共體時艱在薪資上讓步，預計將公布薪級表，而球員工會幾乎不可能同意這項提案。
雙方需要討論的細節還不僅於此，在球員仍對疫情中出賽有疑慮的情況下，勞方將要求確保各隊的新冠肺炎檢測量能是否足夠，以及每隊可帶人數、本季國聯是否採用DH、季後賽賽制等，預計都還需要數周討論時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言