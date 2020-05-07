MLB／大聯盟7月開季？多隊通知球員練球

大聯盟等待復工，下周可望將有進一步消息，ESPN報導指出，儘管目前仍有諸多障礙，但部分資方消息來源樂觀將可在6月、7月展開賽季，預計下周、最快本周將向球員工會匯報賽季提案。

大聯盟從3月中旬喊卡至今，還無法確定何時開幕，但本季開打似乎越來越有影子，據傳已有多隊總經理、總教練通知球員，可以重啟訓練；部分球隊甚至已向球員暗示，最快將在6月10日開始春訓，7月1日展開球季。

紐約郵報則提到，大聯盟已經彙整球季提案，預計最快本周就能向球員工會匯報，希望獲得雙方共識，但最大障礙預計將落在球員薪資。

報導指出，球員工會堅持按照3月達成的協議，球員本該領取的整季薪資，按照實際比賽場次比例計薪，但大聯盟考量閉門比賽短少的收入，希望球員共體時艱在薪資上讓步，預計將公布薪級表，而球員工會幾乎不可能同意這項提案。

雙方需要討論的細節還不僅於此，在球員仍對疫情中出賽有疑慮的情況下，勞方將要求確保各隊的新冠肺炎檢測量能是否足夠，以及每隊可帶人數、本季國聯是否採用DH、季後賽賽制等，預計都還需要數周討論時間。