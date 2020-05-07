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MLB／韓職生涯最緊張瞬間 譚姆斯：上蒙面歌王時

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
南韓職棒本周二開打，改效力國民的譚姆斯（Eric Thames）受訪談他的韓職經歷。 美聯社
南韓職棒本周二開打，改效力國民的譚姆斯（Eric Thames）受訪談他的韓職經歷。 美聯社

南韓職棒本周二開打，效力國民的譚姆斯（Eric Thames）受訪談他的韓職經歷，最緊張的時刻並不是發生在球場上，而是參加南韓綜藝節目「蒙面歌王」時。

大聯盟停賽期間，棒球迷只能將目光轉向亞洲，跟在4月12日開打的中職之後，韓職也在本周點燃戰火，具有三年韓職資歷的譚姆斯也因此成為熱門受訪對象，他接受「華盛頓郵報」訪問，談效力NC恐龍三年的回憶。

譚姆斯在2015年繳出47轟、40盜，寫下韓職史上第一次單季「40-40」紀錄，還因此獲封昌原榮譽市民，他表示，「知道自己能為一座城市、一個國家帶來影響，真的是件很酷的事，獎狀還掛在我的辦公室裡，我很幸運可以成為一支優秀球隊的一份子，而我們球隊也在聯盟中取得成功。」

老美對韓職的印象之一包括華麗的甩棒，儘管待了韓國三年，譚姆斯並未被「傳染」，他解釋因為自己揮棒後採單手握棒，球棒落在低點，不像雙手握棒者在揮棒後球棒高舉，「這就是為什麼雙手握棒的韓職球員，會在開轟後甩棒。」他說自己也曾嘗試過，但真的學不來。

絕對忘不掉的韓國回憶，還包括2019年在「蒙面歌王」節目中亮相，「那可能是我曾經歷過最緊張的時刻吧！」他透露，當時接到邀約電話，只覺得「為何不？可以試試啊！」就答應邀約，他因此找了歌唱老師上了兩個月的課，練習高、低音，他說唯一的目標就是「不要太丟自己的臉」。

「我記了三首韓文歌，真的是瘋了。」譚姆斯表示，最怕發音錯誤，導致唱出了不好的單字，「但最終那是很棒的一次經驗，我會珍惜一輩子。」

韓國 南韓 華盛頓郵報 恐龍

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