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MLB／「最後之舞」太轟動 ESPN再推經典全壘打大戰

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
索沙(左)與麥奎爾。 美聯社
索沙(左)與麥奎爾。 美聯社

新冠肺炎疫情重創全球體壇，美國體育頻道ESPN最近播出NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）紀錄片「最後之舞」，收視率開出紅盤，ESPN打鐵趁熱，6月15日再推1998年大聯盟兩大球星麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）相爭國聯全壘打王的故事。

ESPN原定6月播放「最後之舞」，受到疫情影響決定提前播出，NBA球界、球迷的反應超乎預期，前兩集收視率還創下ESPN紀錄片最佳紀錄。

「最後之舞」將在5月18日結束，ESPN還要推出三支紀錄片，包括傳奇自由車手阿姆斯壯（Lance Armstrong）、功夫巨星李小龍、麥奎爾和索沙爭王的故事。

大聯盟1994年因勞資爭議出現大罷工，球季賽被迫提前結束，隔年恢復比賽後，連續幾季失去不少球迷的支持，麥奎爾、索沙1998年全壘打大戰救了大聯盟，挽回不少人氣。

麥奎爾當年在紅雀隊揮出70支全壘打，寫下大聯盟單季新紀錄，小熊隊索沙66轟排名第二，兩人的國聯全壘打之爭從季初拚到季末，先後改寫洋基隊馬里斯（Roger Maris）在1961年締造的61轟紀錄。

麥奎爾單季70轟在2001年被巨人隊邦茲（Barry Bonds）73轟超越，邦茲生涯762轟紀錄仍是史上最多，索沙609轟排名第九，麥奎爾583轟名列11。

索沙 大聯盟

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