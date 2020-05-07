近48歲曼尼還能不能打？ 看兩名將寶刀不老

近日，前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）表態想回鍋中職打球的新聞，在棒球界鬧得沸沸揚揚，並且傳出有球隊正在與這位大聯盟500轟級的巨砲接洽；不過不少網友質疑，就算最終真有球團願意簽下曼尼，想到辦法將他排入打線中，今年五月底就要滿48歲的曼尼，真的還能在職業棒壇生存嗎？他現在的打擊火力，是否能符合中職對洋砲的高標準？

解答這些問題的一個方式，就是回顧大聯盟的高齡球員歷史，從過去的案例來探究同樣曾在大聯盟征戰沙場的曼尼，到底在快要50歲的今天，還能繳出什麼樣的成績單。當然，每個球員的情況不盡相同，身體保養、球技實力、老化狀態各有差別，因此他人的案例只能當作一種參考，不能以一樣的眼光來看待曼尼的情況。然而，有參考總比沒參考好，古人常說的「鑑往知來」還是有它一定的道理在。

由於曼尼是打者，所以我們就來看看過去大聯盟高齡打者的樣態。大聯盟歷史上，最老站上打擊區的球員是名人堂投手佩吉（Satchel Paige，1965年59歲），而最老打出安打的選手則是1934年的歐利瑞（Charley O’Leary），當年他以58歲高齡敲出安打。除了他們，還有其他四名球員曾在50歲之後於大聯盟留下打擊記錄。然而，這些超過50歲的選手全都是在非正常情境下（吸引公眾注意的噱頭，出賽次數大多只有一兩次）出場，並非球隊真正因戰力需要而讓他們出賽，所以恐怕不符合曼尼若回鍋中職所要負責的事情。

名人堂投手佩吉在58歲時上場打當然只是純屬噱頭，事實上他生涯只有124個打數，打出12支安打，打擊率0.097連一成都不到。 2005 Upper Deck 球員卡

大聯盟史上，真正有比較常出賽且並非商業噱頭的最老打者，應該是棒球生涯從1978年綿延到2015年的法蘭柯（Julio Franco）。

法蘭柯最後一年在大聯盟出賽，是2007年，當年48歲的他在大都會隊擔任代打選手、替補內野手，繳出.222／.321／.289的打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率），附帶一發全壘打。美國職棒最高層級的歷史裡，45歲以上打者總共揮出25發全壘打，而其中就有20支（五分之四）出自法蘭柯之手，可見法蘭柯是名副其實的優質長壽打者。法蘭柯直到46歲，還能在大聯盟繳出高於聯盟平均水準的打擊火力（2005年，他在265打席中打出107的OPS＋，顯示其攻擊指數高於聯盟平均百分之七），證明了保養得宜的45歲以上高齡打者，也能在美職最高殿堂生存且打出佳績。

不過，曼尼和法蘭柯的打擊型態和球風大不相同。雖然兩人都來自多明尼加，但曼尼是外野手兼全壘打重砲，而法蘭柯則是以鎮守內野為主的長槍型打者。在生涯打席數相當接近的情況下（曼尼9774打席、法蘭柯9731打席），曼尼累積555轟，法蘭柯僅累積173轟，兩者落差十分巨大。因此，即便假設曼尼的身體保養狀況和打球熱情，跟當年45到48歲的法蘭柯差不多，他能打出的成績型態，恐怕也會跟法蘭柯不太一樣，遑論現在曼尼要加入的是整體實力被推估落在「美國小聯盟2A或介於高階1A跟低階1A之間」的中華職棒，與法蘭柯當時身處的大聯盟，競爭環境亦有差距。

法蘭柯在大聯盟征戰23年打出2586支安打、打擊率.298，另外在日職打過2年、韓職打過1年合計打出442支安打，真正是一位打擊高手。 2007 Topps 球員卡

就「曼尼回鍋中職」這個議題來看，若要把年紀、球風、競爭環境等諸多因素都考慮進來，筆者覺得前大聯盟強打帕梅洛（Rafael Palmeiro）的案例，參考價值更高。

帕梅洛是大聯盟史上僅六位的「3000安、500轟俱樂部」成員之一，但他跟曼尼一樣，都曾被檢出使用禁藥，因此亮麗的生涯成就被蒙上一次難以抹滅的陰影。帕梅洛跟曼尼的相似之處不僅止於此：他們都是兼具高打擊率的全壘打型打者，而且即便退出大聯盟球界後，對棒球的熱情皆不止息，兩人都曾經在非大聯盟體系的外國聯盟或獨立聯盟打過球。

帕梅洛2015年曾短暫打過美國最知名的獨立聯盟「大西洋聯盟」（Atlantic League），當時他已屆知天命之年。但他的長壽打球資歷最有趣的，莫過於他在2018年參與另一個獨立聯盟「美國協會」（American Association）的經驗。那年，53歲的帕梅洛跟28歲的兒子派翠克（Patrick Palmeiro），一起在美國協會的鐵路人隊（Cleburne Railroaders）打球，而且出賽超過30場。（2015年帕梅洛在大西洋聯盟也是跟兒子同隊，但他只出賽一場。）

帕梅洛生涯3020安、569轟無法進入名人堂實在可惜，而且要不是沒人和他簽約，紀錄可能更為驚人。 2002 Donruss 球員卡

根據美國媒體推測，美國協會的競爭強度，大概近似小聯盟2A，換句話說，球員水準可能跟中華職棒蠻接近的。53歲的帕梅洛在那樣的環境下，出戰31場球賽，在125打席裡繳出.301／.424／.495的優異打擊三圍，順帶轟出六支全壘打，攻擊火力遠優於正值生涯巔峰年齡的兒子（.255／.306／.379，97場比賽九轟）。由此可見，對於像帕梅洛這種過去在大聯盟擁有頂級數據的優質砲手來說，只要身體保養得宜，就算來到超過50歲的年紀，仍能在小聯盟2A左右的水準繳出佳績。

快要滿48歲的曼尼，宣稱自己還能打，原本已計劃要去義大利打球，卻因為疫情關係沒有成行。從帕梅洛的例子對照，如果曼尼的身體狀況可行，他的球技應該仍有足以應付中華職棒投球水準的可能，這一點是絕對可以想像的。然而，從其他面向切入，曼尼已經無法守備，且只能打指定打擊；此外，他體力上能負擔怎麼樣的出賽頻率也值得擔憂。

2018年，53歲的帕梅洛只打了31場比賽，大約是其兒子的三分之一，整個賽季的百分之30，頻率算相當低。以此為參考，就算曼尼還是在中職打出.900左右的攻擊指數，但若他只能以指定打擊出賽大概40場比賽，對於花錢並安插一個球員名單位置給曼尼的球隊而言，這樣的戰力貢獻度是絕對不夠的。在限制觀眾人數的防疫措施底下（短期間內一場開放的人數應不會多於2000人），曼尼於中職所能創造的經濟旋風和球迷熱潮，亦會遠遠低於2013年他首度來台的程度，種種因素考慮進來，曼尼要再來台灣打球的機率不會太高。

現在看來，曼尼若想來台，唯一比較可能的身份就是以客座教練的身份加入球隊，偶爾兼差上場亮個相，但從球團在媒體上的回應來看，他們對此想法的興致也不是很高。

無論如何，從過去大聯盟球員的例子我們可以知道，48歲還不是一個無法在職業棒壇以打者生存的年紀，儘管以往的案例都很特殊，亦都是鳳毛麟角，但它們都確實發生過，而且曼尼自己本身也是一個鶴立雞群、獨一無二的存在。

從一個單純球迷的觀點來看，筆者蠻希望有中職球隊能再讓曼尼進來打一次，一方面看看他還能創造出什麼樣的話題熱度，另一方面也想知道頂級球星在退休多年後，以年近半百之姿，還能在實力大概落在高階1A上下的中職，打出什麼樣的成績。