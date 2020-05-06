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MLB／洋基傷兵群更新近況 史丹頓康復、賈吉最謎
大聯盟因新冠肺炎疫情停擺賽季，正好讓有傷在身的球員們有足夠養病時間，出現傷兵潮的洋基成為另類受益者，總教練布恩（Aaron Boone）在廣播節目上透露，史丹頓（Giancarlo Stanton）等人的復健都有所進展。
春訓拉傷右小腿的史丹頓，經過兩個月休養，已經達到隨時可以比賽的水準，是洋基傷兵中進度最快的；先發左投派克斯頓（James Paxton）的情況也樂觀，完成五局牛棚練投後，昨天又進入模擬賽階段，符合原本預計5月中歸隊的計畫。
中外野手希克斯（Aaron Hicks）歷經手肘韌帶重建（Tommy John）手術，需要較長的恢復期，現在能傳接球超過90呎，布恩表示，「他目前的進展真的很好。」
肋骨疲勞性骨折的賈吉（Aaron Judge）近況未明，這幾周得再做一次斷層掃描，確認是否完全康復；賈吉因傷情特殊，洋基在春訓也花了一段時間才找出到癥結，將病因追溯至去年季後賽的撲球。
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