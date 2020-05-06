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立夏五月天 雙城、道奇梅伊各擁一片天

聯合新聞網 / 陳志強
道奇和雙城投手中各有一位梅伊，雙城的梅伊(左)已有5年大聯盟經驗，道奇的梅伊(右)去年8月才剛升上大聯盟。 2019 Topps 球員卡
道奇和雙城投手中各有一位梅伊，雙城的梅伊(左)已有5年大聯盟經驗，道奇的梅伊(右)去年8月才剛升上大聯盟。 2019 Topps 球員卡

根據一份2010年普查資料（註），全美國的最大宗姓氏，前五名是史密斯（Smith）、強森（Johnson）、威廉斯（Williams）、瓊斯（Jones）和布朗（Brown），梅伊（May）雖然僅排第304名，但也有超過十萬人口，並因與「五月」的諧音雙關能「借題發揮」，有一定的關注度。

活躍於雙城各大社群平台的球迷，近年來常會在五月伊始分享梅伊（Trevor May）的照片搭配標語，象徵著五月的到來、對如火如荼進行中的球季寄予殷殷期許和企盼。儘管今年球季因疫情影響延宕開幕，球員們重返場上的日子遙遙無期，不過梅伊仍有相當「存在感」，原因無他，擁有火球的梅伊，身兼「電競實況主」這個副業角色，近來待在家中勤於更新個人YouTube頻道，並在四月中代表雙城參加由球員們操作電動遊戲的盃賽「MLB The Show players league」，讓球迷們更認識球場外的他。

2008年，費城人在第四輪（總136順位）選進高中最後一年拿下25勝2敗的梅伊，費城人將他以先發投手定位培養，2010-2012年期間連三年在小聯盟雙位數勝投，2011年整季3場完投、2場完封，共151.1局狂飆208K，獲得費城人農場最優秀投手獎（Paul Owens Award）。2012年季初更被權威雜誌《Baseball America》點評為費城人最佳潛力股、百大新秀第69名，但這年登上2A的梅伊顯得顛簸，投出11次觸身球，除了保送率增加，三振率亦明顯下降，防禦率漲到4.87，年底被當作交易籌碼，和渥利（Vance Worley）一同被送往雙城，換來快腿外野手瑞維爾（Ben Revere）。

2014年梅伊入選未來之星明星賽，卻因右小腿拉傷而退賽，但仍在八月圓夢、攀上大聯盟，可惜初登板一塌糊塗，對運動家先發2局失4分，投出多達7次保送、沒有三振，63球僅28好球、2次揮空。經過2014-2015年的58場出賽（25場先發）的觀察試驗，球團決定將球威有餘、控球不足的梅伊移往牛棚出擊，藉著球速壓制打者，2016年雖然帳面成績不盡理想，但在隊史最慘淡的百敗球季能進帳6中繼、42.2局60K，已屬可圈可點。

捱過2017年Tommy John手術報銷的空窗期，2018-2019年梅伊躍升牛棚大將，控球不再迷航，兩季共22中繼、5救援，89.2局115K，。去年四縫線速球均速95.5英里（約153.8公里）、對手揮空率32.4%、打擊率1成50。上季減少曲球用量，改以滑球作為對付右打者的主要變化球種，帶來出色效果─被打擊率1成67，今年結束即將成為自由球員的梅伊，將是有意補強後防的球隊優質目標。

頂著紅髮爆炸頭的道奇梅伊（Dustin May）同樣是高中畢業就投入職業殿堂（2016年第三輪），2019年從2A出發，接連打了2A明星賽、未來之星明星賽並被叫上大聯盟，第三場出賽對馬林魚奪生涯首勝（5.1局失1分），也在季後賽對國民登板2場、投3.1局失1分。

道奇新秀梅伊這頭髮長度不輸給大都會強投「飄髮哥」狄葛隆，如果未來能投球也能有狄葛隆的水準，那恐怕全大聯盟先發投手都要理這種髮型了。 2020 Topps 球員卡
道奇新秀梅伊這頭髮長度不輸給大都會強投「飄髮哥」狄葛隆，如果未來能投球也能有狄葛隆的水準，那恐怕全大聯盟先發投手都要理這種髮型了。 2020 Topps 球員卡

梅伊仰仗伸卡球和卡特球，尤其卡特球讓對手吃足苦頭，雖然各層級的觸身球和暴投數都不算少，不過三振/四壞比都有優異水準（皆在3.7以上），上季在大聯盟累積34.2局，投出32次三振、僅5個保送。還保有新人資格的他，排官網版百大新秀第23名、右投手第六。

值得一提的是，在兩位投手梅伊先後躍上最高殿堂之間，還出現一位外野手梅伊─白襪梅伊（Jacob May），無奈並未站穩，2013年第三輪的他，只於2017年亮相15場，共36打數2安打，吞17次三振，此後便與大聯盟無緣。

註：美國每十年普查一次，因2020年普查尚未完成，故取2010年資料參考。

梅伊 雙城 道奇

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