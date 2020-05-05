MLB／前隊友爆料7月1日開幕 「休斯大帝」幫求證力挺

大聯盟回歸指日可待？爆料的不是知名記者，而是兩位球員出身的人。前雙城三壘手普路夫（Trevor Plouffe）是第一位指出春訓第二階段將在6月10日展開、7月1日安排賽季開幕，隨後前洋基投手休斯（Phil Hughes）也出面力挺前隊友，表示已經得到多方確認消息。

普路夫率先在推特上曝光切確日期，表示聽聞數個消息來源指稱，6月10日大聯盟回歸第二階段春訓，並表定7月1日為開幕日，各隊將會回到主場比賽。

不過大聯盟知名記者洛爾（Keith Law）看到後立刻在網路上回應，目前還沒有特定的開幕日期，今天的傳言是假的。

沒想到休斯過沒多久就加入混戰，仿效記者的口氣在推特寫下，「好的，我去問了一些消息來源，確定6月10日春訓、7月1日開幕的提案很快就會明朗了，普路夫是第一個報導的，我當第二個，有人會當第三位的。」

大聯盟賽季因新冠肺炎而動彈不得，內部進行腦力激盪，希望盡可能挽救賽季，先前只有流出亞利桑那計畫等何地開打的傳聞，何時能比賽還沒有特定日期的線索，媒體圈也完全無風聲。

普路夫是休斯離開洋基後加入雙城時的隊友，兩人當了三年隊友，目前都無合約在身，前一次在大聯盟出賽皆為2018年。