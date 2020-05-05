快訊

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

台南一槍殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

MLB／前隊友爆料7月1日開幕 「休斯大帝」幫求證力挺

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟回歸指日可待？爆料的不是知名記者，而是兩位球員出身的人。前雙城三壘手普路夫（Trevor Plouffe）是第一位指出春訓第二階段將在6月10日展開、7月1日安排賽季開幕，隨後前洋基投手休斯（Phil Hughes）也出面力挺前隊友，表示已經得到多方確認消息。

普路夫率先在推特上曝光切確日期，表示聽聞數個消息來源指稱，6月10日大聯盟回歸第二階段春訓，並表定7月1日為開幕日，各隊將會回到主場比賽。

不過大聯盟知名記者洛爾（Keith Law）看到後立刻在網路上回應，目前還沒有特定的開幕日期，今天的傳言是假的。

沒想到休斯過沒多久就加入混戰，仿效記者的口氣在推特寫下，「好的，我去問了一些消息來源，確定6月10日春訓、7月1日開幕的提案很快就會明朗了，普路夫是第一個報導的，我當第二個，有人會當第三位的。」

大聯盟賽季因新冠肺炎而動彈不得，內部進行腦力激盪，希望盡可能挽救賽季，先前只有流出亞利桑那計畫等何地開打的傳聞，何時能比賽還沒有特定日期的線索，媒體圈也完全無風聲。

普路夫是休斯離開洋基後加入雙城時的隊友，兩人當了三年隊友，目前都無合約在身，前一次在大聯盟出賽皆為2018年。

大聯盟

延伸閱讀

MLB／紅襪重啟春訓基地 只有兩人回營復健

MLB／查普曼「牛棚日」再秀肌肉 紐郵：愈長愈大了

MLB／前金鶯教頭找不到東家 轉當洋基轉播單位球評

MLB／評太空人偷暗號 吉昂比：和吃禁藥沒兩樣

相關新聞

MLB／前隊友爆料7月1日開幕 「休斯大帝」幫求證力挺

大聯盟回歸指日可待？爆料的不是知名記者，而是兩位球員出身的人。前雙城三壘手普路夫（Trevor Plouffe）是第一位...

MLB／紅襪重啟春訓基地 只有兩人回營復健

紅襪在上周重新開放春訓基地，不過只有兩位傷兵陸續回到營地復健，其中一人是今年透過貝茲（Mookie Betts）交易案，...

MLB／查普曼「牛棚日」再秀肌肉 紐郵：愈長愈大了

大聯盟本季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，何時開打仍是未知數，洋基隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）又在I...

MLB／前金鶯教頭找不到東家 轉當洋基轉播單位球評

我國左投陳偉殷效力金鶯時期的教頭休瓦特（Buck Showalter），一年來多次面試新球隊卻未獲得青睞，如今他決定暫時...

MLB／評太空人偷暗號 吉昂比：和吃禁藥沒兩樣

前洋基球星吉昂比（Jason Giambi）以禁藥過來人的身分看待太空人偷暗號弊案，直言這兩者之間並無差別，都是用違法的...

三百勝投手各有特色 頂上對決麥達克斯技高一籌

從唾液球「大師」派瑞（Gaylord Perry）在1982年拿下三百勝開始，到2009年「巨怪」強森（Randy Johnson）成為最後一位三百勝投手為止，27年間大聯盟總共誕生了多達十位三百勝投

MLB／美職首年遇疫情 秋山翔吾留美借住翻譯家

大聯盟今年共有九位日本球員，受到新冠肺炎阻礙大聯盟賽季影響，有三人飛回家鄉等待疫情過境，另外六人選擇留在美國訓練，剛加盟...

球探派和數據派合作 發展評斷投手新工具

『魔球』一書中，將球探和看著筆電螢幕的數據派形容為水火不容的兩條平行線，但經過這十多年來的發展，兩邊越來越了解彼此可以互補，而不是彼此扞格，The Athletic網站在最近就進行了一項實驗，請球探派

想成為棒球版喬丹 湯瑪斯一路轟進名人堂

籃壇傳奇麥可喬丹（Michael Jordan）的紀實影集《最後一舞》（The Last Dance）發布不久，因為內容十分引人入勝，立刻引發全球體育界的高度關注。已經是全世界最知名人物之一的喬丹，再

麥尼爾領頭年輕好手輩出 大都會組成最強外野

提到大都會，首先會想到的多半是上一季改寫新人全壘打紀錄外加一座全壘打大賽冠軍的新生代巨砲阿隆索（Pete Alonso），以及前年防禦率1.70創五十年來新低卻悲情到只拿下10勝9敗，幸好最後記者用賽

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10

挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能

熱門新聞

NBA／老爸拒站台賺1億美元 喬丹子喊下次先通知我

中職／兄弟投手群優勢消失 4隊防禦率都超過5

NBA／活塞壞孩子狠勁有限度 巴克利吐槽一打架就不行

NBA／巴克利排史上前5 詹姆斯、布萊恩落榜

NBA／對喬丹懷滿滿敬意 布萊恩最討厭被問彼此單挑誰贏

NBA／挺賈霸成就史上最佳 丁威迪稱喬丹體能沒這麼神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。