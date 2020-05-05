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MLB／紅襪重啟春訓基地 只有兩人回營復健
紅襪在上周重新開放春訓基地，不過只有兩位傷兵陸續回到營地復健，其中一人是今年透過貝茲（Mookie Betts）交易案，從道奇盤來的外野新秀佛度戈（ Alex Verdugo），他說，「沒有人在這，塞爾（Chris Sale）正在來這的路上。」
在發生小聯盟球員確診新冠肺炎後，紅襪當機立斷關閉所有春訓設施，包含我國選手林子偉在內的所有人只能離開自尋落腳處，經過五周的時間，接受媒體電話聯訪的佛度戈證實，佛州的基地已經於上周重啟。
下周即將滿24歲的佛度戈因背傷復健需要，成為第一個回來報到者，剛接受手肘韌帶重建手術（Tommy John）的塞爾，由於家住附近，也將加入行列，「我真的一個人都沒看到，我們非常認真執行社交距離。」
新冠肺炎拖延大聯盟新賽季，原本趕不上開幕日的佛度戈，現在表示已無傷痛，更誓言要搶進紅襪先發打線，「生理上我已達到百分百，我感覺很好，打擊、傳球和跑步都沒問題，不管賽季何時開始，我想我都可以準備好。」
道奇用他當交易包裹主角，換來前美聯MVP貝茲的本季使用權，如今有可能因今年大聯盟泡湯，貝茲一場道奇的比賽都沒打就成了自由球員，這讓佛度戈不免替前東家抱屈，「那樣的話就太瘋狂了，對道奇來說，會是一筆心痛的交易。」
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