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MLB／查普曼「牛棚日」再秀肌肉 紐郵：愈長愈大了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
查普曼。 路透
查普曼。 路透

大聯盟本季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，何時開打仍是未知數，洋基隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）又在IG貼文，沒穿上衣秀出超壯碩身材，再度成為球迷關注焦點，紐約郵報形容「他的肌肉愈長愈大了」。

查普曼今年季前和洋基續約三年，總值4800萬美元，在2022年結束前，每年都領1600萬美元，本季原有機會達成生涯第300場救援成功（目前273救援），不料賽事停擺，挑戰紀錄的時間被迫延後。

查普曼193公分、96公斤，上個月在IG秀出肌肉照、打拳擊影片，已讓眾人吃驚，這次乾脆光著上半身練投，還強調「牛棚日」，再度造成轟動。

紐約郵報指出，這是查普曼前天熱身畫面，儘管球季賽暫停，可能七月才有機會展開，他的肌肉還是繼續增大，何時有機會回到洋基隊練球，暫時沒有答案。

查普曼2010年從紅人隊展開大聯盟生涯，過去十個球季有七季救援成功超過30場，去年37救援在美聯並列第二，只落後太空人隊「終結者」歐蘇納（Roberto Osuna）一場。

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Bullpen day #chapmanswagg

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查普曼 洋基 大聯盟

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