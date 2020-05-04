聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／前金鶯教頭找不到東家 轉當洋基轉播單位球評
我國左投陳偉殷效力金鶯時期的教頭休瓦特（Buck Showalter），一年來多次面試新球隊卻未獲得青睞，如今他決定暫時轉換跑道，坐上主播台擔任洋基轉播單位「YES Network」的球評，分享過往在球場上和洋基之間的幕後花絮。
休瓦特表示，自己不會在轉播時長篇大論，而是要用故事引起電視機前的球迷興趣，例如基特（Derek Jeter）為何會在2001年美聯系列賽出現在一壘邊線完成經典轉傳，或者波沙達（Jorge Posada）年輕時當二壘手的經歷。
63歲的休瓦特擁有20年大聯盟執教經驗，帶過洋基、響尾蛇、遊騎兵和金鶯等球隊，拿過三座美聯年度最佳教頭，不過自前年離開金鶯後，謀職之路卻不順遂，接連遭太空人、天使和費城人打槍。
休瓦特尊敬競爭對手，他表示，「吉拉迪（Joe Girardi）是完美人選，我這樣跟費城人高階說的，我也為太空人總教練貝克（Dusty Baker）高興，我知道他有多想要回大聯盟執教。」
傳言指出休瓦特也曾經是大都會新教頭的考慮名單，不過最後被內部升遷的羅哈斯（Luis Rojas）搶走飯碗，手中握有1551勝的休瓦特依舊表達對這位菜鳥教頭的稱讚，「我喜歡這位，我不認識他，但我欣賞他在小聯盟的經歷，我想他不知道我是他的大粉絲，我還曾和他爸在1A帶兵對戰過。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言