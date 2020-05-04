MLB／前金鶯教頭找不到東家 轉當洋基轉播單位球評

我國左投陳偉殷效力金鶯時期的教頭休瓦特（Buck Showalter），一年來多次面試新球隊卻未獲得青睞，如今他決定暫時轉換跑道，坐上主播台擔任洋基轉播單位「YES Network」的球評，分享過往在球場上和洋基之間的幕後花絮。

休瓦特表示，自己不會在轉播時長篇大論，而是要用故事引起電視機前的球迷興趣，例如基特（Derek Jeter）為何會在2001年美聯系列賽出現在一壘邊線完成經典轉傳，或者波沙達（Jorge Posada）年輕時當二壘手的經歷。

63歲的休瓦特擁有20年大聯盟執教經驗，帶過洋基、響尾蛇、遊騎兵和金鶯等球隊，拿過三座美聯年度最佳教頭，不過自前年離開金鶯後，謀職之路卻不順遂，接連遭太空人、天使和費城人打槍。

休瓦特尊敬競爭對手，他表示，「吉拉迪（Joe Girardi）是完美人選，我這樣跟費城人高階說的，我也為太空人總教練貝克（Dusty Baker）高興，我知道他有多想要回大聯盟執教。」

傳言指出休瓦特也曾經是大都會新教頭的考慮名單，不過最後被內部升遷的羅哈斯（Luis Rojas）搶走飯碗，手中握有1551勝的休瓦特依舊表達對這位菜鳥教頭的稱讚，「我喜歡這位，我不認識他，但我欣賞他在小聯盟的經歷，我想他不知道我是他的大粉絲，我還曾和他爸在1A帶兵對戰過。」