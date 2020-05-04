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MLB／評太空人偷暗號 吉昂比：和吃禁藥沒兩樣

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
吉昂比。 美聯社
吉昂比。 美聯社

洋基球星吉昂比（Jason Giambi）以禁藥過來人的身分看待太空人偷暗號弊案，直言這兩者之間並無差別，都是用違法的方式尋求優勢。

吉昂比上SNY電視台節目「紐約棒球夜」進行訪談，曾在2003年承認使用禁藥的他，表達對太空人作弊的看法，「每個人都在找方法製造優勢，這就跟用禁藥一樣道理，這是比賽場上不變的事實，因為這些賺大錢的球員想要贏。」

現年49歲的吉昂比曾拿下一座美聯MVP，20年大聯盟生涯效力過運動家、洋基、洛磯和印地安人，留下2010支安打、440轟的成績，曾是我國投手王建民的洋基隊友，2004年時爆出禁藥醜聞，三年後透過媒體專訪公開致歉。

走過禁藥風波，吉昂比繼續在大聯盟打滾，直到2014年才以43歲高齡退役，回顧這一路走來，他自認內心平靜且坦然，「我晚上都睡很好，一點擔憂都沒有，最主要是讓給了我第二次機會的球迷獲得平反，有許多家長過來跟我說謝謝，因為我挺過來了，讓他們可以教導孩子，犯錯後應該要誠實以對。」

洋基 大聯盟

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