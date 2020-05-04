三百勝投手各有特色 頂上對決麥達克斯技高一籌

從唾液球「大師」派瑞（Gaylord Perry）在1982年拿下三百勝開始，到2009年「巨怪」強森（Randy Johnson）成為最後一位三百勝投手為止，27年間大聯盟總共誕生了多達十位三百勝投手，平均不到三年就有一位達標。但近年來為了保護投手，再加上及早換上生猛有力的救援投手已被證明是贏球的最佳調度策略，先發投手投滿七局甚至是六局的場次大幅減少，勝投也隨之越來越難求。想要達成過去被視為是投手生涯最高成就，史上僅有24人能夠達成的三百勝難度更為之大增。

原本26歲那年就拿到百勝，之後五年間又進帳91場勝投的一代「巨」投沙巴西亞（CC Sabathia）是現役投手中最有機會的人選。可惜後來傷勢纏身、體重過重及酗酒等問題嚴重影響他的表現，使得去年球季結束後高掛球鞋的沙巴西亞最終只以251勝作收。如今現役投手中唯二的兩百勝投手韋蘭德（37歲，225勝）及葛蘭基（36歲，205歲）又都「年事已高」，想挑戰三百勝幾成不可能的任務。

在最近這十位各具不同特色的三百勝投手中，有許多是球速剛猛又投得一手犀利變化球的強力型投手。像是幾乎只靠速球及滑球就把打者吃乾抹淨的強森、全盛時期滑球被視為是史上最難打球路之一的四度賽揚獎得主卡爾頓（Steve Carlton）、年過四十仍能飆出90英哩以上快速球，同時又能投出大幅度沈降曲球的「三振王」萊恩（Nolan Ryan），以及靠速球及快速指叉球拿下史無前例七座賽揚獎的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。

但這其中也不乏像是同為90年代勇士三巨投的麥達克斯（Greg Maddux）及葛拉文（Tom Glavine）這樣以控球見長的投手。前者憑藉史上最精準的控球連拿四年賽揚，後者不遑多讓，也靠交叉運用快速球及拿手的變速球迷惑打者拿到兩座。另外還有兩人的老前輩——投到48歲才退休最後一年還跟初出茅廬的葛拉文同隊的勇士蝴蝶球大師尼克羅（Phil Niekro）、包辦道奇隊史最多勝及三振等多項紀錄，20號背號高掛道奇球場的薩頓（Don Sutton）以及大都會史上最強投手，曾創下名人堂最高得票率（98.8%，2016年才被小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）打破）的席佛（Tom Seaver），個個都是縱橫上世紀七八○年代的偉大投手。

在300勝投手中，強森(左)球路剛猛沉重，葛拉文(右)變速球陰柔，麥達克斯(中)變化球精準無比。 2003 Topps 球員卡

由於這二十多年內三百勝投手輩出，使得過去僅僅在19世紀出現過一次的三百勝投手對決，在1986及87兩年就接連發生三次，無巧不巧的是薩頓全都躬逢其盛。他在這三場先發中先後與席佛、尼克羅及卡爾頓交手，先是在1986年7月擊敗了距離退休只剩下最後兩個月的席佛，隔年6月又遭遇同樣進入生涯最後一年的尼克羅，這回48歲的尼克羅技高一籌，主投7.1局無失分技壓8局丟兩分的薩頓。最後薩頓在8月從卡爾頓手上扳回一成後，兩人在隔年聯袂退休，也結束了同時有四位現役三百勝投手的空前盛況。

就在這四位不惑之年的巨投捉對廝殺近二十年後，進入下一世紀的2005年4月29日，大聯盟才又迎來另一次三百勝投手的對決。跟前三次不同的是，這回對決的兩大投手麥達克斯及克萊門斯雖也年紀不小，球技難免有所衰退，卻都還是聯盟中各據一方的王牌。尤其年滿42歲的克萊門斯前一年才剛以18勝4敗，防禦率2.98成為史上最年長的賽揚獎得主，這一年又投出可怕的1.87最低防禦率。雖說後來火箭人的豐功偉業因禁藥醜聞蒙上陰影，但稱此時此刻已屆不惑之年的克萊門斯為全大聯盟第一強投絕不為過。

至於回到老東家小熊的麥達克斯雖也過了生涯巔峰，但前一年仍有16勝11敗、防禦率4.02（當年國聯平均防禦率是4.30）不錯的成績。老當益壯的他這一季先發場次還並列國聯第一（35場），並以每九局僅保送1.4人次的佳績領先群雄，順帶還抱回第15座金手套獎（後來以18座成為史上第一）。

麥達克斯(左)與克萊門斯(右)成名都很早，但因為前者生涯23個球季都在國聯，後者生涯24個球季有21球季在美聯，兩人對決機會很少。 1992 Topps 球員卡

這場經典對決吸引四萬多名球迷爭睹兩位三百勝投手同場較勁，同時登場的還有兩位未來名人堂成員——太空人有名的「殺人蜂」（Killer B）二三棒連線畢吉歐（Craig Biggio）及巴格威爾（Jeff Bagwell）。比賽一開始雖然太空人拔得頭籌，趁麥達克斯開局不穩之際在一局下先馳得點，三下又靠巴格威爾的陽春砲追平比數，但自此麥達克斯越投越穩，靠他招牌的精準控球讓太空人四局內只擊出兩隻零星一壘安打而且沒有任何保送。反倒是頭一局就飆出兩次三振的克萊門斯繼二局上遭逢亂流被小熊趁機連取兩分後，又在七局上被柏內茲（Jeremy Burnitz）一記陽春砲打成敗戰候選人。這場剛與柔的對決最終就由以柔克剛的麥達克斯獲得勝利。

據統計，去年先發投手拿下勝投的場次僅佔29.83%，也是將近一百五十年的大聯盟歷史上頭一回不到三成。當然，出類拔萃的王牌投手像是太空人兩大巨投韋蘭德（Justin Verlander，去年21勝6敗）、柯爾（Gerrit Cole，20勝5敗）還是照拿20勝不誤。但總的來說，先發投手勝投數大不如前已是鐵一般的事實。未來不僅是三百勝投手的對決，只怕就連三百勝投手都將成為絕響。雖說勝投確實不是投手一人的功勞，也絕非評斷投手優劣的公平指標，但若少了這項足以讓投手作為奮鬥目標及球迷當作話題的生涯至高成就，絕對會是棒球的一大憾事。