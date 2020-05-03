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MLB／美職首年遇疫情 秋山翔吾留美借住翻譯家

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
秋山翔吾。法新社
秋山翔吾。法新社

大聯盟今年共有九位日本球員，受到新冠肺炎阻礙大聯盟賽季影響，有三人飛回家鄉等待疫情過境，另外六人選擇留在美國訓練，剛加盟紅人的秋山翔吾就暫時住在隨身翻譯的洛杉磯家中，靜待成為隊史第一位日本球員出賽的那天到來。

秋山翔吾表示，「自從我當上職業選手，我就必須準備好自己，即便看不到目標在哪。」過去五年效力日職西武時從未缺賽任何一場的他，現在只能和大家一起盼著賽季回歸。

秋山翔吾第一年挑戰大聯盟就遇到突如其來的難關，不過他仍決定和大谷翔平、達比修有、前田健太、菊池雄星及平野佳壽等同胞一樣，續留美國等待大聯盟重啟賽季。

同是大聯盟新鮮人的山口俊則因加盟的是藍鳥，不得已先回到日本，他表示原本想要前往家人已經入住的多倫多待命，但礙於旅遊限令無法入境加拿大，「我不知道球季什麼時候會開始，但我只能相信有這麼一天。」

效力洋基的田中將大以及光芒新血筒香嘉智也選擇回日本躲避疫情，隨著大聯盟復賽情勢轉為樂觀，他們有望近期再度赴美備戰新球季，田中要在年底進入自由市場之前為自己拚身價，筒香則是展望大聯盟處女秀。

大聯盟 秋山翔吾 大谷翔平

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