新冠肺炎持續肆虐美國，太空人短期1A三城谷貓隊今天傳出老闆格拉斯頓（Bill Gladstone）感染且不敵病毒的消息，享壽88歲。

球團總裁墨菲（Rick Murphy）出面確認哀訊，「格拉斯頓為棒球圈和球團留下典範，他是個出色的領導者、夥伴和棒球迷，他對比賽的熱情就如同我們球隊的隊訓：球迷至上。」

格拉斯頓是在1992年買下球隊，直到2000年都隸屬於大都會農場體系，之後轉入太空人旗下，多次拿下聯盟冠軍，另外，他也是名人堂成員之一。

三城谷貓目前已是太空人體系中合作最久的球隊，太空人近年來農場出身的球星，包含亞土維（Jose Altuve）、史布林格（George Springer）等，早期都曾在格拉斯頓的陣營中打拚。

格拉斯頓經營球隊有成，進場觀眾人數在這幾年增加三成，而太空人在2017年拿到世界大賽冠軍時，為了表達對他的感激，也致贈一枚冠軍戒指，價值1萬7400美元。