MLB／「美國需要棒球」 共和黨參議院領袖致電聯盟主席

大聯盟復賽情勢在本周逐漸樂觀，最大的因素或許來自於政壇的支持，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，他最近曾致電大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），敦促早日推動賽季上路。

麥康奈爾在電台訪問中透露，「我在前幾周有打給主席，表示美國需要棒球，這是一切正在回到正軌的象徵，或許你們聽說有討論到，我們將在7月初開打一個縮水的賽季，可能在佛州或亞利桑那州的春訓基地，也可能在各隊主場閉門比賽，總之正積極設法拯救賽季。」

大聯盟今年原本訂於3月26日開打，因新冠肺炎疫情已經延宕一個多月，在近日各州政府逐漸鬆綁活動禁令後，看到恢復賽季的契機，目前內部正在討論多項方案。

麥康奈爾補充，「如果我們能搶救部分的棒球季，當然就能救美式足球，我認為這個國家需要體育賽事，這段期間我們都很懷念比賽，希望能盡快至少看到一些運動，我認為最有可能打頭陣的，就是棒球。」