MLB／新冠肺炎老人風險高 天使教頭麥登動吃動

年長者被視為新冠肺炎重症高風險群，66歲的天使教頭麥登（Joe Maddon）被問到，若在疫情中展開賽季是否會有擔憂，他笑說自己還是生龍活虎，「我現在還是每天都在動，在亞利桑那時，可是連續騎了40天的腳踏車呢！」

目前大聯盟30隊裡，最老教頭為今年接掌太空人帥印的貝克（Dusty Baker）為70歲，麥登以66歲居次，接著是勇士史尼克（Brian Snitker）64歲、紅襪羅尼克（Ron Roenicke）63歲；同為1955年出生的波奇（Bruce Bochy）和約斯特（Ned Yost）則已在去年季後退休，分別卸下巨人與皇家兵符。

一開始聽聞新冠肺炎高風險群提問時，麥登忍不住笑了出來，他說：「直到問我這個問題前，我還真的沒想過這件事。」

被講老，麥登顯然不太服氣，「我現在還是每天都在動，」他表示，春訓期間連續騎了40天的腳踏車，怕記者聽錯，還特別強調「我說的是40天！」除此之外，他也每天攝取營養品。

麥登表示，自己面對任何挑戰，一直都是採取先發制人的態度，「我相信，就算自己感染了，我也可以戰勝它，所以我一點都不需要擔心，我有信心自己一直都在做對的事。」