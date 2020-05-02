MLB／和裁判協會達成協議 減薪三成拚開打

正為重啟賽季做準備的大聯盟今天和裁判協會達成協議，今年裁判們的薪資將只剩七折價，不過也保證就算賽季被迫沒收，照樣會如數付款。

搞定裁判的收入後，大聯盟下一步得和球員工會協商本季薪資，他們希望選手們能看齊裁判協會，接受類似的減薪幅度，一同迎接被新冠肺炎疫情打亂的賽季。

為了建立楷模，裁判協會允以妥協，同意減薪三成，為順利開打盡一點心力，薪資將從5月起開始入帳，原本發薪日都在月初，不過礙於協議剛簽署完成，這個月將會遲領。

裁判協會總裁米勒（Bill Miller）表示，「我們熱愛球賽，期待能成為將比賽帶回給球迷的一分子，讓美國及全世界的球迷能看到，我們也體認到許多人包含棒球迷目前正深陷財務危機中，所以我們的成員很感激這個機會，重新回到工作崗位，迎接球季。」

另外，裁判的出差津貼也將從每天500美元減少至400美元，而且大聯盟正在尋找和過往相比，較低廉的下榻飯店，期盼能共體時艱。

大聯盟裁判目前共有76人，薪水範圍分布在43萬2800美元至10萬3700美元之間，比大聯盟球員的基本薪資還低。