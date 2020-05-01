MLB／遭界外球砸中引發後遺症 時隔兩年女球迷怒告小熊

近年來球迷看台看比賽被界外球擊中的意外已不是新聞，防護意識逐漸提升，延伸護網時不時會被拿出來討論。其中2年前在小熊主場，就有女球迷成為受害者，時隔已久如今打算控告小熊和大聯盟，向他們要求5萬美元（約150萬台幣）的賠償。

這已不是小熊第一次遭球迷控告，2017年就曾因界外球砸傷觀眾導致失明而鬧得不愉快，該案至今判決結果尚未出爐。至於這名女球迷祖尼加（Laiah Zuniga），是於2018年8月27日至瑞格利球場觀賞小熊對大都會比賽，當時坐靠三壘看台的她，5局跟朋友閒聊過程中，被突如其來的界外球應聲砸中臉，當下失去意識。該次意外不只造成外傷，雙眼骨皆骨折；不僅如此，還產生不少後遺症，像是常常流鼻血，還有味覺、嗅覺方面的永久性損傷。

飽受後遺症影響，祖尼加決定控告球團與聯盟，表示如果球隊有確實安裝延伸護網，自己的悲劇就不會發生。訴訟文件當中也有對聯盟的指控，雖各隊經過建議有陸續裝上護網，但聯盟沒有硬性要求小熊，如果聯盟態度強硬，祖尼加就不會因此受傷。