MLB／大聯盟版「最後之舞」 一朗支持度落後A-Rod

籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）前陣子如火如荼上映，獲各界廣大迴響，更有媒體開始思考是否其他職業聯賽也有球員能得到如此殊榮，將生涯故事搬上大螢幕。

《Yahoo Sports》的記者群就特別選出6位大聯盟球星，分別是大聯盟安打王、紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）、水手退役日籍傳奇球星鈴木一朗、前巨人塞揚獎王牌林瑟肯（Tim Lincecum）、近期打算斥資購買大都會的前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、前大都會外野手戴克斯卓（Lenny Dykstra）以及洋基傳奇曼托（Mickey Mantle）。

《Yahoo Sports》推舉出候選人之餘，也讓球迷票選誰最適合把自己的故事拍成電影。在合計307票當中，32%及29%的民眾分別票投羅斯、曼托，緊跟在後的為羅德里奎茲及鈴木一朗，兩人分別獲得18%及13%投票人數的支持，至於林瑟肯和戴克斯卓，只有不到5%的人想回顧他們的生涯。

雖然羅斯票數最高，但過去成涉賭，遭到聯盟永久除名，今年二月再度送出請願書，希望解除永久禁賽身份。戴克斯卓同樣有案底，曾因持有非法毒品遭逮，為生涯留下污點。