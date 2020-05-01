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MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
15年前的今天，正是王建民在大聯盟初登板的日子。 歐新社
15年前的今天，正是王建民在大聯盟初登板的日子。 歐新社

今天是美國時間4月30日，15年前的今天，正是王建民大聯盟初登板的日子，當時的他還不是「台灣之光」，美國球評介紹時還講錯他的拿手球路，但今天洋基官方電視台「Yes Network」貼出珍貴的回顧影片，勾起不少球迷的回憶。

王建民在2005年4月30日首次站上大聯盟投手丘，在主場迎戰藍鳥，先發7局用了81球，被敲6支安打失掉2分，最後無關勝負，該年最終繳出8勝5敗、防禦率4.02的成績；隔年他站上19勝的巔峰時期，也開啟台灣球迷熬夜看球的旅程。

不過15年前的王建民還是菜鳥，許多人對他還不熟悉，就連美國球評在他初登板的日子，介紹這位「伸卡王子」的拿手球路是指叉球，這顆在王建民大聯盟生涯使用率僅2.5%的球種，當年台灣電視台也未轉播，球迷除非透過MLB官網，不然只能等到日本NHK的錄影重播。

「Yes Network」今天特別釋出當時的登板片段，也撰文介紹，王建民在2006、2007年連續兩年為洋基隊繳出19勝的球季，不過因為2008年一場跨聯盟交流賽時，面對太空人隊在跑壘時受傷，導致在隔年出賽12場後，就離開了洋基隊。

王建民對洋基的貢獻，仍有不少洋基球迷記在心中，有人在推特貼出他在2008年被攙扶下場的報導照片，寫著：「永遠無法忘記。」也有人說：「多有前途的一個人，結果被跨聯盟賽制搞砸了。」

王建民 洋基 大聯盟

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