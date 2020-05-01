聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路
今天是美國時間4月30日，15年前的今天，正是王建民在大聯盟初登板的日子，當時的他還不是「台灣之光」，美國球評介紹時還講錯他的拿手球路，但今天洋基官方電視台「Yes Network」貼出珍貴的回顧影片，勾起不少球迷的回憶。
王建民在2005年4月30日首次站上大聯盟投手丘，在主場迎戰藍鳥，先發7局用了81球，被敲6支安打失掉2分，最後無關勝負，該年最終繳出8勝5敗、防禦率4.02的成績；隔年他站上19勝的巔峰時期，也開啟台灣球迷熬夜看球的旅程。
不過15年前的王建民還是菜鳥，許多人對他還不熟悉，就連美國球評在他初登板的日子，介紹這位「伸卡王子」的拿手球路是指叉球，這顆在王建民大聯盟生涯使用率僅2.5%的球種，當年台灣電視台也未轉播，球迷除非透過MLB官網，不然只能等到日本NHK的錄影重播。
「Yes Network」今天特別釋出當時的登板片段，也撰文介紹，王建民在2006、2007年連續兩年為洋基隊繳出19勝的球季，不過因為2008年一場跨聯盟交流賽時，面對太空人隊在跑壘時受傷，導致在隔年出賽12場後，就離開了洋基隊。
王建民對洋基的貢獻，仍有不少洋基球迷記在心中，有人在推特貼出他在2008年被攙扶下場的報導照片，寫著：「永遠無法忘記。」也有人說：「多有前途的一個人，結果被跨聯盟賽制搞砸了。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言