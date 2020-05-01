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MLB／縮水球季難避免 道奇教頭：冠軍不該打星號

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟為了避免2020年球季泡湯，絞盡腦汁擠出各種方案，無論如何162場賽季已經不可能打完，但各隊教頭都認為今年冠軍不該被打上星號，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）就說：「今年球季的難度不會小於八個月的賽季。」

原本該在3月27日展開的賽季，至今仍不見起跑線，一般預料最快也要拖到6月才有開打可能，大聯盟提出的最新方案為各隊返回主場閉門開打，且按照地理位置畫分三區，避免長程飛行。

無論最終採行哪種方案，今年已難避免縮水球季，但羅伯茲認為今年產出的冠軍，不該被差別看待，「當你看看今年所有的考驗，球員各自備戰，仍要努力讓球隊凝聚在一起，你絕對可以主張今年的冠軍難度不亞於八個月的賽季。」

「今年冠軍不該被打上星號。」羅伯茲表示，「通過終點線，成為最終捧起冠軍盃的球隊，想想今年經歷的一切，你會和任何一年拿到世界大賽冠軍一樣感覺滿足。」

各隊教頭也有一樣的感觸，太空人總教練貝克（Dusty Baker）說：「不管今年球季會是什麼面貌，所有人都在同一條賽道上，贏得世界大賽冠軍不會有任何差異。」巨人教頭凱普勒（Gabe Kapler ）則指出，在此刻人們期待體育賽事可以療癒社會，奪冠將會帶來更多力量，「我不覺得今年奪冠的意義會比較小。」

紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）在3月6日結婚不久，春訓就因疫情喊卡，他自嘲創下史上最長蜜月紀錄，盼著重新開工的一天，「不管今年將如何產生冠軍，能贏得世界大賽，還是代表你擁有最棒的球員，去爭取那獨一無二的頭銜，那和任何一個完整球季的冠軍一樣意義重大。」

羅伯茲 世界大賽 大聯盟

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